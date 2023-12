Odkrijte moč Cetebe

Ena od učinkovitih poti k ohranjanju vitalnosti je uporaba prehranskega dopolnila Cetebe DEFENCE plus, ki je zasnovano za podporo imunskemu sistemu* in vzdrževanje vitalnosti v različnih življenjskih situacijah.

Zakaj izbrati prehransko dopolnilo Cetebe DEFENCE plus

Cetebe DEFENCE plus je prehransko dopolnilo, namenjeno dnevnemu dopolnjevanju prehrane posameznikov, starejših od 14 let, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi izzivi.

Ste čezmerno obremenjeni? Kadite? Uživate neuravnoteženo prehrano? Ste športno dejavni? Ali pa samo želite podpreti imunski sistem v hladnejših mesecih?

Komu je namenjeno prehransko dopolnilo Cetebe DEFENCE plus

Vsakodnevno se spopadamo s številnimi izzivi, zato je ohranjanje našega imunskega sistema* ključnega pomena. Prehransko dopolnilo Cetebe DEFENCE plus nam pomaga premagovati različne izzive v življenju.

Cetebe DEFENCE plus za podporo imunskemu sistemu* in vzdrževanje vitalnosti. FOTO: Stada

Vsakodnevne obremenitve in stres

Življenje, polno obveznosti, lahko negativno vpliva na našo energijo** in vitalnost. Cetebe DEFENCE plus vsebuje vitamine, ki so nepogrešljivi pri ohranjanju ravnotežja v telesu, tudi v obdobjih povečane obremenjenosti. Ti vitamini igrajo vlogo pri podpori telesu v boju proti stresu in ohranjanju energije.**

Kajenje in krepitev imunskega sistema*

Kajenje lahko oslabi imunski sistem, kar nas naredi bolj dovzetne za različne bolezni. Cetebe DEFENCE plus je prehransko dopolnilo, s katerim podpremo telo pri čezmernem oksidativnem stresu, ki ga povzroča kajenje. Zasnovan je tako, da organizem v majhnih paketih več ur oskrbuje z dodatnim vitaminom C in še dvema sestavinama, ki podpirata imunski sistem pri preobremenjenosti telesa z vdihavanjem dima.

Neuravnotežena prehrana in pomanjkanje hranil

Prehransko dopolnilo Cetebe DEFENCE plus je koristno za ljudi, ki uživajo neuravnoteženo prehrano, ki morda ne vključuje dovolj sadja in zelenjave. Vitamini v prehranskem dopolnilu Cetebe DEFENCE plus ponujajo potrebno dopolnitev, ki je pomembna za delovanje imunskega sistema,* še posebej v času, ko se telo srečuje z izzivi.

Podpora športnim dejavnostim

Za ljudi, ki se ukvarjajo s športom ali intenzivno telesno vadbo, je ohranjanje ravnovesja v telesu ključnega pomena. Cetebe DEFENCE plus pomaga ohranjati vitalnost, podpira mišično okrevanje in preprečuje pomanjkanje hranil, ki se lahko pojavijo pri telesni dejavnosti.

Zimski meseci in povečana obremenitev imunskega sistema*

Z zimskimi meseci prihaja večja obremenitev našega imunskega sistema.* Cetebe DEFENCE plus s svojo močno formulo zagotavlja dodatno podporo v zimskih mesecih in pripravlja naše telo na spopad z zunanjimi izzivi.

Katere so ključne sestavine prehranskega dopolnila Cetebe DEFENCE plus in kakšna je funkcija

Vitamin C:

Ima vlogo pri zaščiti celic (imunske celice, kolagenska tkiva v koži in ožilju, hrustanec …) pred oksidativnim stresom.

Ima vlogo pri delovanju imunskega sistema* in prispeva k delovanju živčnega sistema ter k normalnemu psihološkemu delovanju.**

Ima vlogo pri delovanju imunskega sistema* med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 200 mg poleg priporočenega dnevnega vnosa.

Prispeva tudi k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti** (povečuje absorpcijo nehemskega železa, prispeva k sproščanju energije pri presnovi).

Cink:

Ima vlogo pri delovanju imunskega sistema* in kognitivnih funkcijah.**

Vitamin D3:

Prispeva k delovanju imunskega sistema.*

Kaj je posebnost prehranskega dopolnila Cetebe DEFENCE plus

Cetebe DEFENCE plus vsebuje usklajeno kombinacijo izjemno pomembnih hranil v kakovostnih in telesu prijaznih oblikah, ki omogočajo optimalen izkoristek.

Odkrijte moč Cetebe DEFENCE plus in poskrbite za svoje zdravje vsak dan! S svojo usklajeno kombinacijo vitaminov C, D3 in cinka ter inovativno tehnologijo TIME PEARLS je to prehransko dopolnilo idealno za podporo imunskemu sistemu* in ohranjanje vitalnosti v hitrem tempu življenja.

Vitamin C v perlicah s podaljšanim delovanjem, cinkom in vitaminom D3. FOTO: Stada

Vzdrževanje koncentracije vitamina C v krvi s pomočjo tehnologije TIME PEARLS je koristno. Zakaj? TIME PEARLS so posebne perlice z izmenjujočimi plastmi vitamina C in prehranske obloge, ki počasi plast za plastjo sprošča vitamin C. Ta se zato absorbira postopoma, kar omogoča večurno preskrbo telesa z vitaminom C.

Cetebe DEFENCE plus ima s svojo usklajeno kombinacijo vitaminov in inovativno tehnologijo TIME PEARLS pomembno vlogo v sodobnem tempu življenja. Njegova močna formula, ki vključuje vitamin C, cink in vitamin D3, pomaga premagovati različne izzive, tako da podpira imunski sistem,* ohranja energijo** in zagotavlja telesu potrebna hranila v učinkoviti obliki.

Foto Stada

Cetebe je dodatek k prehrani in ne nadomesti uravnotežene prehrane in zdravega načina življenja. Med jemanjem kapsul Cetebe ne uživajte drugih prehranskih dopolnil, ki vsebujejo cink.

Naročnik oglasne vsebine je Stada d.o.o.