Odkrili največjega dinozavra Avstralije, sodil je med največje živali na planetu

FOTO: Rochelle Lawrence/AFP

Australotitan cooperensis je dosegel 30 metrov dolžine

Članica raziskovalne ekipe Rochelle Lawrence ob fosilih. FOTO: Scott Hocknull/AFP

Leta potrjevanj, da gre za novo vrsto

FOTO: Rochelle Lawrence/AFP

Od njegovega odkritja na območju Zahodnega Queenslanda v Avstraliji je minilo že več let, a so ga znanstveniki raziskali in rezultate preučevanja objavili šele sedaj.Novica je odmevna; paleontologi so na podlagi fosiliziranih kosti identificirali novo vrsto dinozavra iz obdobja pozne krede, ki je bil po doslej znanih podatkih največji, kadarkoli odkrit v Avstraliji. Ob tem se uvršča med pet največjih doslej znanih vrst dinozavrov, ki so živele na Zemlji.Australotitan cooperensis, kot so poimenovali vrsto – konkretnemu primerku so nadeli ime Cooper –, je živel pred okoli stotimi milijoni let, v višino je meril skoraj sedem metrov, v dolžino pa kar okoli 30. Bil je rastlinojed.»Glede na dolžino ohranjenih fosilov okončin ocenjujemo, da je ta nova vrsta titanozavrov sodila med pet največjih živali na svetu,« je povedala, direktorica Naravoslovnega muzeja Eromanga.S temi fosili je povezana na neobičajen način. Na območju farme njene družine, ki se nahaja okoli 1000 kilometrov zahodno od Brisbanea, so jih odkrili leta 2006. Odkritje so prvič javno predstavili že leto zatem, po besedah paleontologaiz Muzeja Queenslanda pa so zatem sledila leta težavne naloge potrjevanja, da gre za novo in doslej neidentificirano vrsto titanozavra.Dognanja paleontologov so včeraj izšla v akademski publikaciji PeerJ, ki je specializirana za področji biologije in medicine.