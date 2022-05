Odličen kruh z drožmi, ki se stopi v ustih

Kruh je osnovno živilo, ki ima močno tradicijo v slovenski kulinariki. V središču se znajde že pri prvem obroku, saj je ključna sestavina pri tako imenovanem slovenskem tradicionalnem zajtrku, ko ga na debelo namažemo z maslom in sladkim slovenskim medom.

Nepogrešljiv je pravzaprav skozi ves dan – kot hitra in polnovredna malica in tudi kot okusna priloga pri kosilu. Odličen je tudi za zadnji obrok dneva.

Kruh, ki nas popelje v preteklost

Čeprav gre za osnovno živilo v naši kulinariki, pa nikakor ni nepomembno, kakšnega izberemo. Dober kruh vsebuje le osnovne izbrane sestavine lokalnega izvora. Da bi mu dodali pristnost, ki je zapisana v naši kulinarični zapuščini, izberemo takšnega, ki je pripravljen tako, kot so ga spretno pripravljale že naše babice – ko so namesto kvasa uporabljale domače droži.

Ker kvas v preteklosti ni bil vedno pri roki, so za vzhajanje potrebovale samo kakovostno moko in vodo. Če namreč pripravek vode in moke hranimo v primernem okolju, se sproži fermentacija. Tako samo iz dveh sestavin dobimo divji kvas ali droži. Kruh, pripravljen na ta način, je rahel, okusen in lažje prebavljiv.

Droži so pravzaprav mešanica kvasovk in mlečnokislinskih ter ocetnokislinskih bakterij. So aktivno kislo testo, ki nastanejo po daljšem naravnem postopku fermentacije z mlečnokislinskimi bakterijami in kvasovkami (kvasovke in mlečno kislinske bakterije so organizmi, prisotni iz zraka in mlečnih izdelkov) iz zmesi moke in vode.

In prav to neprecenljivo znanje pri pripravi kruha dobiva v sodobni kulinariki novo veljavo. To dragoceno zapuščino so prepoznali tudi pri Žitu, kjer so na prodajne police postavili izredno okusen kruh z drožmi, ki so ga poimenovali Drožnik.

Najboljši kruh z drožmi po mnenju potrošnikov. FOTO: Žito

Kruh Drožnik je bil v letu 2021 med 120 okuševalci v anketni raziskavi prepoznan kot najboljši med najbolj prodajanimi kruhi z drožmi pri največjih slovenskih trgovcih. Ker je kruh Drožnik dosegel takšen uspeh, so v podjetju Žito razširili družino izdelkov Drožnik tudi v kategorije peciva, toasta in svežega kruha. Prednosti izdelkov družine Drožnik Pekovski izdelki družine Drožnik imajo zaradi načina izdelave podaljšano svežino, so bolj obstojni in polnega okusa ter se ne drobijo. Tako so ti pekovski izdelki lažje prebavljivi in s tem olajšajo delo prebavi ter ohranijo zadovoljstvo po obroku, brez neprijetnega občutka tiščanja po zaužitju. Zato so to izdelki, ki jih lahko uživate brez slabe vesti!

Namig za super kombinacijo s kruhom Drožnik

Kakovosten in okusen kruh pravzaprav ne potrebuje dodatkov. Kljub temu pa smo izbrali nekaj domačih kombinacij, s katerimi boste lahko prebudili domačnost v vaših obrokih.

S čim pa vi najraje namažete kos kruha? FOTO: Depositphotos

ZAJTRK

Dve rezini Drožnika z maslom in slovenskim cvetličnim medom. Seveda ne sme manjkati skodelica mleka.

KOSILO

Domača jota s klobaso in rezino Drožnika

MALICA

Rezina Drožnika z domačo zaseko

VEČERJA

Vmešana jajčka na ocvirkih in rezina Drožnika

Namig za poletje: Drožnik lahko postane vaš najljubši sopotnik na poletnih potovanjih. Ker ga odlikuje dolga svežina, ga lahko vzamete s seboj na potovanje. Tako boste tudi na bolj oddaljenih kotičkih okušali nekaj pristne domačnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Žito