Okrogla obletnica božične klasike White Cristmas

Pesem White Christmas (Beli božič), ki jo poje Bing Crosby, velja za najbolje prodajani singel na svetu. Sentimentalna božična klasika, ki jo je ameriški skladatelj ruskega rodu Irving Berlin ustvaril v topli Kaliforniji, v sebi skriva zanimivo zgodovino.

Božične pesmi se včasih zdijo tako brezčasne, kot da bi obstajale že od nekdaj. Seveda imajo tudi pesmi lastno zgodovino, pogosto celo vznemirljivo, kot na primer zdaj že več kot 200 let stara Sveta noč (Stille Nacht, Heilige Nacht) ali White Christmas, ki je z glasom Binga Crosbyja (1903-1977) zaslovela po vsem svetu.

»Obstaja več različic izvora najuspešnejše božične pesmi vseh časov,« je za nemško tiskovno agencijo DPA povedala nemška pisateljica Michelle Marly, ki je nastanek pesmi raziskovala v Hollywoodu in o njej tudi napisala knjižno uspešnico.

Pesem izhaja iz filma, ki so ga v ameriških kinematografih začeli predvajati pred 80 leti, poleti leta 1942. In v ZDA je imela pesem pred osmimi desetletji začetne težave. Sanje o belem božiču, ki so izšle kot singel avgusta 1942, se sprva niso prijele. A konec oktobra je pesem v ZDA dosegla prvo mesto in tam ostala enajst tednov – do januarja 1943. Na podelitvi oskarjev marca 1943 je Berlin zanjo tudi prejel oskarja za najboljšo pesem.

V javnosti prvič predstavljena leta 1941

White Christmas naj bi bil sicer javnosti verjetno prvič predstavljen leta 1941 – na božič ga je v svoji radijski oddaji na NBC predstavil pevec sam.

Film, v kateri je bilo slišati White Chritmas, je danes že večinoma pozabljen, kar pa ne velja za pesem. Po mnenju Michelle Marly je verjetno, da je Berlin pesem napisal za božič leta 1937, torej pred 85 leti.

Takrat 49-letni Irving Berlin, ki je bil ločen od svoje družine v New Yorku, je bil primoran zaradi snemanja filma praznike preživeti v Los Angelesu na jugu Kalifornije, kjer za božič skoraj nikoli ni snega. Sam se je po mnenju Michelle Marly spraševal, zakaj v milem, pomadi podobnem podnebju hrepeni po mrazu in snegu. Skladatelj je namreč v ZDA prišel kot otrok. Njegovi starši so v strahu pred antisemitskimi pogromi konec 19. stoletja zapustili rusko cesarstvo. Umrl je leta 1989 v New Yorku. Star je bil 101 leto.

In nostalgija naj bi Berlina navdihnila, da je napisal ušesom prijetno pesem White Christmas. Nostalgija, ki preveva milijone ljudi, je tudi razlog, da se pesem vsako leto vrne na glasbene lestvice, čeprav je zdaj manj uspešna kot na primer Last Christmas skupine Wham iz leta 1984, Driving Home for Christmas Chrisa Ree iz leta 1986 ali All I Want for Christmas Is You Mariah Carey (1994).

Poleg Crosbyjeve različice obstajajo številne priredbe pesmi White Christmas, mednje sodi tudi priljubljena priredba Michaela Bubleja.

S približno 50 milijoni prodanimi primerki je pesem v Guinnessovi knjigi rekordov uvrščena na seznam najbolje prodajanih singlov na svetu - daleč pred pesmijo Candle in the Wind 1997, ki jo je Elton John posvetil princesi Diani po njeni smrti.