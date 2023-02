Oskarjevka in randi z devetdesetletnim milijarderjem

V Dunajski državni operi je po dveh letih premora zaradi epidemije sinoči potekal tradicionalni operni ples. A največ pozornosti je spet pritegnila gostja gradbenega mogotca Richarda Lugnerja. Tokrat je bila to ameriška igralka in aktivistka Jane Fonda, ki je v sredo pozvala Dunajsko opero, naj prekine partnerstva s podjetji, ki uporabljajo fosilna goriva. »Sponzorirajo kulturne ustanove, a hkrati ubijajo planet«. Čez dobrih štiriindvajset ur pa je dvakratna oskarjevka prijela pod roko avstrijskega gradbenega tajkuna in odšla na ples.

Vrhunec družabnega koledarja

Operni ples je eden od vrhuncev družabnega koledarja v Avstriji in znan po seznamu gostov, ki vključuje tudi številne politike. Včeraj so bili v dvorani predsednik Avstrije Alexander van der Bellen in njegova soproga, Anton Zeilinger, lanski dobitnik Nobelove nagrade za fiziko, ki je pogosto na tej prireditvi. Gost v loži avstrijskega zveznega kanclerja Nehammerja je bil njegov belgijski kolega Alexander De Croo, gost avstrijskega finančnega ministra Magnusa Brunnerja pa nemški kolega Christian Lindner. In tako naprej ...

Ameriška igralka je po pogodbi morala najprej (v sredo) priti v Lugner City na tiskovno konferenco, kjer je povedala, da na plesu ne bo plesala. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

A v središču pozornosti je bila že dan prej gostja Richarda Lugnerja, lastnika dunajskega nakupovalnega središča Lugner City, ki je bil nekoč uspešen gradbeni podjetnik, med drugim je zaslovel kot graditelj džamije na Dunaju. Lugner je zdaj star dobrih 90 let, a očitno še ni ozdravljen stalne želje po tem, da bi bil v medijih. To mu sicer uspeva, vendar ga novinarji večinoma obravnavajo posmehljivo kot državnega norčka številka ena, ki javnosti razkriva podrobnosti vseh svojih zakonov (imel jih je pet) in drugih zvez z veliko mlajšimi ženskami.

Lugner že tri desetletja neprekinjeno na operni ples vabi zvezde iz sveta filma, glasbe, gospodarstva, aristokracije ... Prvi gost je bil pevec Harry Belafonte leta 1992, potem pa so bile v njegovi loži skoraj vsako leto znane in lepe ženske: Sophia Loren, Grace Jones, Sarah Ferguson, Raquel Welch, Faye Dunaway, Jacqueline Bisset, Claudia Cardinale, Pamela Anderson, Paris Hilton, Gina Lollobrigida, Kim Kardashian, Ornella Muti ...

Operni ples je eden od vrhuncev družabnega koledarja v Avstriji in znan po seznamu gostov, ki vključuje tudi številne politike. Na fotografiji predsednik Avstrije Alexander van der Bellen s soprogo. FOTO: Roland Schlager/AFP

Pralni stroj za petrodolarje

Tudi Jane Fonda je po pogodbi z Lugnerjem morala najprej (v sredo) priti v Lugner City na tiskovno konferenco, kjer je povedala, da na plesu ne bo plesala, ker ima »eno umetno ramo, dva umetna kolka in dve umetni koleni«. Priznala je tudi, da je na Dunaju zaradi velike količine denarja, ki ji ga je plačal Lugner – ker ona »mora doma plačevati svoje račune«. Na vprašanje o podnebnih spremembah je Fonda dejala, da posluša znanstvenike in da se kot aktivistka zavzema za doseganje podnebnih ciljev. »Včeraj sem izvedela, da je avstrijska naftna družba OMV sponzor plesa, in žal mi je, da to slišim. Podjetja, ki uporabljajo fosilna goriva, so kriminalna. Ubijajo ljudi in planet. Hkrati pa poskušajo biti družbeno sprejemljiva tako, da dajejo denar muzejem, operam, kulturnim ustanovam ...«, je dejala in apelirala na Dunajsko državno opero, naj preneha jemati denar od naftne družbe. Direktor ene najslavnejših opernih hiš na svetu Bogdan Roščić je v odzivu na njeno izjavo poudaril, da Fondo spoštuje kot igralko, a da opera ni »pralni stroj za petrodolarje«.

V Dunajski državni operi je bilo sinoči več kot pet tisoč gostov, ki letos niso plačali le cene vstopnice, ampak tudi dobrih deset odstotkov solidarnostnega dodatka. FOTO: Helmut Fohringer/AFP

Fonda je izpolnila, kar je podpisala v pogodbi z Lugnerjem, in ostala v njegovi loži do polnoči. Številni drugi gostje so na 65. dunajskem opernem plesu ostali do jutra. Tokrat so bile cene precej višje kot leta 2020, deloma zaradi inflacije, deloma zaradi humanitarne akcije Avstrija pomaga Avstriji, katere pobudnik je ORF, avstrijska javna radiotelevizija. Gostje (bilo jih je več kot pet tisoč) namreč letos niso plačali le cene vstopnice (315 evrov), ampak tudi dobrih deset odstotkov solidarnostnega dodatka.

Na primer: Loža za 12 oseb je letos stala dobrih 23.000 evrov, in to so bili samo sedeži, brez hrane in pijače.