Paket, s katerim poslujete enostavno in tudi prihranite

Potrebe po opravljanju različnih storitev na enostaven in hiter način še zmeraj naraščajo. V Novi KBM se prilagajajo željam in potrebam svojih strank, zato omogočajo tudi sklenitev najbolj priljubljenega bančnega paketa v njihovi banki, Paketa Komplet, kar iz udobja lastnega doma oz. praktično od koder koli. Dodatno pa so v paket uvedli dve ugodnosti, ki bosta strankam poenostavili plačevanje mesečnih obveznosti.

Odlično razmerje med vsebino in ceno

Imetniki Paketa Komplet ocenjujejo, da jim je ta paket olajšal opravljanje bančnih storitev, hkrati pa za njegovo ceno dobijo vse, kar potrebujejo praktično vsak dan. Nedavno so v Novi KBM vanj vključili tudi 5 izvršenih SEPA direktnih obremenitev in neomejeno število trajnih nalogov, kar imetnikom paketa poenostavi plačevanje mesečnih obveznosti. S Paketom Komplet za ceno zgolj 5,80 EUR na mesec njegovi imetniki prejmejo še ugodnosti, kot so:

ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa Nove KBM,

uporabo spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net,

provizije za neomejeno število plačil nenujnih plačilnih nalogov v EUR v spletni in mobilni banki do 50.000 EUR v EU,

nižjo obrestno mero za stanovanjski kredit glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev),

izredni limit do 8500 EUR brez stroškov odobritve (ob izpolnjevanju pogojev)

in še več.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil in Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil.

Vse na enem mestu

Pomembna prednost izbire paketa bančnih storitev je, da so v paketu cenejše kot posamično. Paketi po navadi vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo za brezskrbno in preprosto bančno poslovanje. To potrjujejo tudi zadovoljni imetniki Paketa Komplet, ki pravijo, da jim Paket Komplet ponuja veliko storitev, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo, hkrati pa jim pri opravljanju bančnih storitev ni treba razmišljati o dodatnem plačilu nadomestila za posamezno opravljeno storitev, saj paketna cena zajame vse.

Sklenitev na daljavo za nove in obstoječe stranke

Če se želite pridružiti več kot 200.000 zadovoljnim imetnikom Paketa Komplet kot nova stranka Nove KBM na daljavo, so v Novi KBM ta postopek za stranke še dodatno poenostavili, tako lahko po novem prek aplikacije mBank@Net sklenete paket v le nekaj minutah, kadar koli v dnevu, 24/7, tudi med vikendi in prazniki, iz udobja lastnega doma ali na potovanju.

Najprej na svoj pametni telefon, ki podpira iOS ali Android, naložite aplikacijo mBank@Net in jo zaženite. Sledite korakom in vnesite zahtevane osebne podatke. Izberite Paket Komplet in vaš račun s Paketom Komplet je sklenjen. Spletna in mobilna banka sta hkrati aktivirani za vašo uporabo. Čez nekaj dni boste na svoj naslov prejeli še debetno kartico. Kot še pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vzelo le 10 minut časa.

Če ste že imetnik osebnega računa Nove KBM in bi radi prešli na Paket Komplet ter tako prihranili, saj so bančne storitve v paketu cenejše kot posamezno, lahko novi paket sklenete v spletni ali mobilni banki, lahko pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 17 70 ali oddate povpraševanje na spletni strani Nove KBM.

Za lepši zaključek leta še posebna ponudba Kot nova stranka ujemite posebno ponudbo, saj vam ob sklenitvi Paketa Komplet do 31. 12. 2023 Nova KBM ponuja 9-mesečno brezplačno vodenje paketa, če ga sklenete v poslovalnici banke, na kateri koli pošti ali pa kar na daljavo prek aplikacije mBank@Net.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM