Papež se odpravlja na počitnice, pri tem bo prekinil Frančiškovo prakso

Papež Leon XIV. bo letošnje poletne počitnice preživel v papeški poletni rezidenci Castel Gandolfo, poročajo tuje tiskovne agencije. Tako bo oživil navado med vrhovnimi poglavarji Katoliške cerkve, ki jo je pred več kot desetletjem prekinil njegov predhodnik papež Frančišek.

Kot so sporočili iz Vatikana, bo papež v Castel Gandolfu med 6. in 20. julijem in nato še sredi avgusta. Tri nedelje bo v papeški poletni rezidenci tudi imel molitev angelovega čaščenja. Za julij je odpovedal vse zasebne avdience.

Papež Benedikt XVI. je v rezidenci živel nekaj časa po odstopu s položaja. FOTO: Vincenzo Pinto/AFP

V rezidenco Castel Gandolfo ob jezeru Albano južno od Rima, ki je v lasti Svetega sedeža od leta 1596, so se številni prejšnji papeži zatekli pred poletno vročino v mestu. Nekateri so na posestvu, ki ga sestavljajo tri vile in velik park, preživeli celo po več mesecev na leto. V 80. letih prejšnjega stoletja, med pontifikatom papeža Janeza Pavla II., so na posestvu zgradili bazen. Papež Benedikt XVI. je v rezidenci živel nekaj časa po odstopu s položaja.

Prejšnji papež Frančišek je palačo, ki je od Rima oddaljena okoli 25 kilometrov, v 12-letnem pontifikatu obiskal le nekajkrat, nikoli pa tam ni prenočil. Poletja je namesto tega preživljal v Vatikanu, papeško poletno rezidenco pa so leta 2016 preuredili v muzej.