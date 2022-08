Pobratena parka daleč narazen, a s podobnimi težavami

V nadaljevanju preberite:

David Hering, biolog iz ameriškega narodnega parka Kratersko jezero, z vsakim obiskom pobratenega Triglavskega narodnega parka ugotavlja več stičnih točk – od težav zaradi vnosa tujerodnih vrst in segrevanja voda ter razraščanja alg do preobremenjenosti s turizmom. »V obeh parkih se je v zadnjih letih zelo povečalo število obiskovalcev, kar je seveda dobro, ker ljudje lahko spoznavajo naravo, ki jo poskušamo zaščititi in ohraniti. A prav v tem je paradoks, saj moramo naravo hkrati obvarovati pred množicami obiskovalcev,« je poudaril sogovornik iz Oregona.