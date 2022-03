Polèt po SSKJ 2 najprej pomeni 'krajevno in časovno omejeno letenje'. In če so poleti z letali postali nekaj vsakdanjega, kar se po koroni spet utirja, pa se drugotni pomen 'hitrega in intenzivnega razvoja kakega področja in dejavnosti' žal vedno manj uporablja in posledično tudi sliši ali bere.

Vsestransko spodbudno okolje daje pobude za čim pogostejše polete na vseh področjih, v vseh dejavnostih. S tem v zvezi imamo tudi stalno zvezo dobiti polet za kaj, ki je tesno pomensko povezana z zvezo dobiti krila pri čem, kje.

Lahko celo rečemo Pri njegovem ustvarjanju so ga spodbujali in tako mu dali krila, da je dobil še večji polet za nadaljevanje dela. Prvi del besede po- pri poleteti in poletu izraža 'začetek' in tudi 'usmerjenost na nekaj', in vse to navadno vodi v nekaj pozitivnega, uspešnega.

Beseda polet v SSKJ2 na portalu Fran.

Ta konec tedna smo priča smučarskim poletom. Kot je šport lep in so izredni tudi uspehi naših športnikov, pa ti nikakor ne smejo biti nadomestek za uspehe in uspešne polete na drugih področjih, npr. v gospodarstvu, izobraževanju in v družbenem napredku sploh.

In če so poleti na smučeh domena redkih izbrancev, pa so druge vrste poleti, kot npr. delovni polet, ustvarjalni polet, družbeni polet, gospodarski polet ipd., domena vseh nas. In ja, prav vsake vrste polet potrebuje tudi spodbudno družbeno okolje …

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: prof. dr. Andreja Žele.