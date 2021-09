Poljub, pozdrav, ostani zdrav

Ko so pred nekaj meseci Angležem po dolgih tednih strogih ukrepov uradno dovolili, da se lahko drug drugemu spet približajo, so v Guardianu sestavili vodnik pokoronskega pozdravljanja z zdravstveno psihologinjo, profesorico Lucy Yardley. Dodali so, da je tveganje odvisno tudi od trajanja dotikanja, količine veselja in vznemirjenja ter tega, ali se vse skupaj dogaja notri ali zunaj.



Rokovanje, to gesto miru še iz stare Grčije, ki je kazala, da nobeden od segajočih si v roke ne nosi orožja, so označili za srednje tvegano, vendar se vprašali, ali jo sploh kaže ohraniti. Roke, vselej polne bakterij in virusov, so vir infekcijskih bolezni, in covid-19 ni edina.



Zelo nevarno si je pasti v medvedji objem in s tem aerosolni oblak, se pa nevarnost zmanjša z zaščitno masko in nagnitvijo glave na stran. Zato je tudi la bise, poljub z distanco, s katerim se pozdravljajo mediteranski narodi, varnejši. Varnejši je tudi kratek objem na prostem ali žličkast objem od zadaj, zlasti pri različno visokih postavah, in zato pravšnji za babice in dedke ter vnuke. Tako se izognejo stiku z obrazom na obraz.



Še posebej nevarni so poljubi, s kakršnimi naj bi tete obsipavale nečake ali nečakinje. Tudi če se slina ne nalepi blizu ust, se jo z rokami hitro zanese v nos ali usta. »Toda če sta oba polno cepljena, nista bila v rizičnih stikih in je delež okužb na vašem območju nizek, je nizko tudi tveganje,« je mirila zdravstvena psihologinja.



Pozdrav s komolci (na Otoku poimenovan kar Borisov, po premieru) ali trkom pesti, ki so ga v pandemiji usvojili predvsem politiki, je dokaj varen, če so roke umite in distanca dovoljšnja. Po študiji izpred slabega desetletja je prenos bakterij pri tem štirikrat manjši kot pri rokovanju; to je namreč tudi trikrat daljše. Naj zato v tveganih časih, ki še zdaleč niso mimo, ostane predvsem pri narazen in brez rokovanja.

