Pomladno prebujanje vašega doma

To pomeni, da bo narava okoli nas vse bolj barvita in razigrana. Zakaj pa ne bi teh razigranih in toplih barv prenesli še v svoj dom? Preženite turobnost in zimo s pomočjo dekorja. Pri izbiri najprej dobro razmislite, katere stvari bodo osvežile prostore vašega doma in pripomogle k druženju z vašimi prijatelji in najbližjimi. Pred nakupom je pomembno, da dobro načrtujete projekt in da izberete določeno temo ali slog, ki vam je všeč. Lahko je to minimalistični, boemski, vintage, sodobni ali kateri koli drug slog, ki odraža vašo osebnost.

Barvita dnevna soba

Dnevna soba je prostor, ki je namenjen sprostitvi in druženju z najbližjimi. Ker v njej preživimo največ časa, pomembno vpliva na naše počutje. Uporabite pomladne, svetle in tople barve, kot so rumena, oranžna, rdeča in rožnata, ki bodo prostoru dodale občutek svežine. Zamenjajte težek, temen tekstil z bolj lahkotnimi in svetlimi različicami. Uporabite bombažne ali lanene materiale. Svetle zavese, lahke odeje in blazine lahko spremenijo občutek prostora.

Dnevno sobo lahko popestrite z mehkimi in razkošnimi blazinami, ki so polnjene s puhastim polnilom in zagotavljajo popolno sprostitev za vas in vaše telo. Barve blazin lahko prilagodite glede na svoje želje, okus in sezono. Za bolj hladne in deževne pomladne dni, ki prihajajo, si zagotovite toplo in mehko bombažno odejo, ki se bo ujemala z blazinami.

S pomočjo rastlinja lahko v svoji dnevni sobi pričarate pravo pomlad. Postavite jih v svetle in pisane cvetlične lončke ali stenska korita. Umetne rastline so prava rešitev za vas, če imate težave s skrbjo za žive rastline. V kot dnevne sobe lahko postavite večjo rastlino, kot je prečudovit eksotičen umeten bambus, ali pa se odločite za manjšo zelo realistično zeleno belo glicinijo, ki lahko krasi vašo komodo ali polico nad televizorjem.

Če ste skupaj z zimsko dekoracijo pospravili tudi toplo zimsko preprogo, jo lahko zamenjate z bolj lahkotno in barvno razigrano preprogo, ki bo vašo dnevno sobo napolnila s toplimi naravnimi barvami, tla pa bodo primeren prostor za igranje vaših otrok in otrok vaših prijateljev. Eden izmed lepih in toplih dekorativnih materialov je les. Lesena moderna tapeta bo vašo dnevno sobo napolnila z naravnimi barvami in toplino, prav tako pa bo vaša dnevna soba zaradi tapete videti bolj sodobno. Če pa tapeta ni v skladu z vašim slogom, svoje stene popestrite z eno izmed stenskih umetnosti, ki vas osrečuje – bodisi z barvito umetnino, okvirjenimi slikami vaših najbližjih ali s prečudovito starinsko leseno uro. To prostoru doda osebni pečat in služi kot vizualni pobeg od zunanje turobnosti.

Topla kuhinja in jedilnica za druženje

Pomlad prinaša tudi več idej za ustvarjanje v kuhinji. Ker je zima mimo, lahko božično dekoracijo zamenjate z bolj pomladnimi vzorci in barvami. Kuhinja je prostor, ki je pomemben del kulturne osebnosti vsake družine in je namenjen druženju ter ustvarjanju nepozabnih trenutkov s prijatelji.

Ker bo toplo vreme prineslo veliko sezonskih dobrot, lahko prazen prostor ob hladilniku zapolnite z modernim lesenim vozičkom za zelenjavo in sadje. Tako bodo sezonske dobrote vedno pri roki. Sezonsko pomladno zelenjavo lahko izkoristite za okusna kosila in večerje za svojo družino s pomočjo večnamenskih prestižnih loncev.

Ob serviranju kosila pa lahko mizo popestrite z modernim zlatim priborom. Majhne spremembe, kot so eleganten pribor, zamenjava prevlek z bolj pisanimi in toplimi prevlekami za stole ali dodajanje estetsko lepih pogrinjkov na mizo, lahko pričarajo naraven in moderen slog vaše kuhinje. Če ima vaša kuhinja odprte police ali steklene omare, jih uporabite za razkazovanje barvnih posod, krožnikov, skodelic in kozarcev. Izbor lepih posod in kozarcev za shranjevanje služi kot dekoracija, hkrati pa so zelo praktičen element.

Zamenjajte stare ali dolgočasne ročaje na omaricah in predalih z novimi, bolj barvitimi in unikatnimi, ki se bodo ujemali z vašim dekorjem kuhinje. To je še en enostaven in cenovno ugoden način za osvežitev videza kuhinje. Zelo dobra izbira za kuhinjo so prečudovite brezčasne orhideje, ki jih lahko postavite kar na okenske police ali uporabite viseče lončke, če je prostora na kuhinjskem pultu malo.

Spalnica, kotiček za sprostitev

Spalnica, intimni kot doma, je več kot le prostor za spanec. Je prostor za osebni umik od vsakodnevnega kaosa, kjer najdemo mir in se sprostimo. S pravilno izbranimi dekorativnimi in funkcionalnimi elementi lahko svojo spalnico pretvorite v prostor za obnovitev uma in telesa. Poleg tega je spalnica prostor za intimnost in sproščanje, kjer se lahko spočijete, berete knjige, gledate televizijo ali pa preprosto uživate v mirnem okolju.

Sproščeno in prijetno vzdušje si lahko pričarate s pomočjo aromatičnih in dišečih sveč. Sveče vašemu domu dodajo toplo svetlobo in prijetne dišave. Izberite dišave, ki spominjajo na pomlad in toplejše dni, kot so citrusi, sveža trava ali cvetlične vonjave.

Da bodo pomladni sončni žarki lažje osvetlili vašo spalnico, stare temne in težke zavese zamenjajte z bolj enostavnimi in svetlimi, ki so narejene iz lahkotnejšega materiala. Prijetno svetlobo ob pomladnih večerih pa si lahko pričarate tudi s pomočjo elegantnih in modernih svetil z nastavljivo svetlobo, kar pa omogoča, da si prilagajate intenzivnost svetlobe glede na razpoloženje ali potrebo.

Spalnica je prostor, kjer si vzamete čas zase in za razvajanje, je pa tudi prostor za vizualno privlačnost in tukaj igrajo pomembno vlogo ogledala. Ne samo da prostoru dodate dekorativni element, ampak lahko z ogledali razširite prostor in maksimalno izkoristite naravno svetlobo. Stensko dekorativno ogledalo postavite nasproti okna, saj se tako svetloba učinkovito razprši po celotnem prostoru, kar ustvarja svetlejši in bolj odprt občutek.

Mehke in barvite preproge v toplih barvah in teksturah so odlična izbira za dodajanje udobja in barv spalnici. Te lahko ustvarijo prijetno atmosfero in so prijetne na dotik, kar je še posebej pomembno v prostoru, namenjenem sprostitvi.

Barve igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju želene atmosfere. Svetle in tople, kot so oranžna, rumena, rdeča ali rožnata, lahko prostoru dodajo občutek topline in energije. Prečudovite cvetlične tapete ali dekorativni elementi z naravnimi motivi pa lahko spalnico napolnijo z občutkom svežine in življenja.

Redno posodabljajte dekorativne elemente glede na letni čas, da ohranite občutek svežine in novosti v svojem domu.

