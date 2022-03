Pošastni tovornjaki prihajajo v Stožice

Orjaške mašine, zmečkana pločevina, zvok visokih obratov, vonj po izpuhu in množica osuplih gledalcev. Ter veliko vzdihov in začudenja. Pa kanček strahu. A ne med nastopajočimi, kot pravi naš sogovornik. Ta je le med gledalci največje svetovne predstave Hot Wheels Monster Trucks Live.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Konec tedna se bo karavana atraktivnih predelanih tovornjakov prvič do zdaj ustavila tudi v Ljubljani. Prvotni načrt je bil, da bodo z orjaškimi vozili poseben šov v Areni Stožice prikazali le v soboto, a je bilo zanimanje tolikšno, da bodo gledalci lahko uživali in se čudili tudi v nedeljo.

Kako velik projekt je to, pove že podatek, da postavitev prizorišča traja kar tri dni. Pripravlja ga 50-članska mednarodna ekipa, 30 nastopajočih s spremljevalci in okoli 150 lokalnih strokovnjakov in delavcev na svojih področjih. To so sicer ljudje v ozadju, ki skrbijo, da vse poteka nemoteno, glavni – in seveda največja paša za oči – pa so megavozila sama in njihovi vozniki.

Megaorjaki bodo v Ljubljani prvič drobili. FOTO: David T. Kindler

Eden od njih, Tanner Root, je spregovoril za Delo. Kot pravi, je že kot otrok občudoval tako velika vozila in z njimi povezane šove, čez leta pa so se mu otroške sanje uresničile. »Vendar sanje niso bile dovolj, do tega se pride s trdim delom,« je pojasnil.

Varna nevarnost

Navadnim smrtnikom se zdi upravljanje takšnega orjaka nepredstavljivo oziroma izredno zahtevno, toda sogovornik zatrjuje, da ni tako. »Načeloma sploh ni težko. Je kot vožnja običajnega vozila, le konjskih moči je bistveno več. Posebnost je tudi neodvisno krmiljenje, saj lahko po potrebi obrnemo tako sprednja kot zadnja kolesa. Tako sta mogoča obračanje in manevriranje na precej majhnem območju, čeprav je vozilo veliko.«

V običajnem okolju bi takšna vožnja predstavljala tveganje za poškodbo ali celo smrt, a Tanner Root miri, da je pri vozilih, ki jih upravlja on, to daleč od resnice. »Gre za eno najvarnejših motornih vozil. Na sedež smo pripeti s pettočkovnim varnostnim pasom in tako imenovano napravo Hans z varnostno kletko. V naših vozilih z 'vročimi kolesi' smo tako zelo varni.«

Zaradi izrednega zanimanja bo v nedeljo še dodatna predstava. FOTO: David T. Kindle

Če se izdelave pošastnega tovornjaka lotijo z ničle, ekipa usposobljenih strokovnjakov potrebuje kakšna dva meseca. Cena enega pa se giblje med 200.000 in 250.000 evri.

Vsak strokovnjak na svojem področju potrebuje veliko treninga in kilometrine, da je uspešen oziroma uspešnejši. Kako pa se usposabljajo in pripravljajo za tovrstne šove? »Predstave za množico so pravzaprav naš trening. Veliko voznikov prihaja iz dirkaškega okolja, tako da vozilo znajo dobro upravljati in se znajdejo. To nam je v veliko pomoč, da lahko za občinstvo pripravimo tako neverjetne predstave.«

Tanner Root je v karieri zmečkal že na stotine avtomobilov. FOTO:Osebni arhiv

Načeloma sploh ni težko. Je kot vožnja običajnega vozila, le konjskih moči je bistveno več. Posebnost je tudi neodvisno krmiljenje, saj lahko po potrebi obrnemo tako sprednja kot zadnja kolesa. Tanner Root

Tri tisoč uničenih avtov na leto

Redki na zemeljski obli se lahko pohvalijo s toliko uničenimi in razbitimi vozili v času svojega delovnika. O kakšnih številkah govorimo, je hitro jasno, ko Root razkrije, da na nekaterih predstavah ob koncu tedna porabijo kar od 50 do 60 avtomobilov. »Ko to pomnožite z 52, kolikor je vikendov v letu, vidite, da je to res veliko zdrobljenih avtomobilov.«

Čeprav so vragolije, ki jih počnejo Tanner Root in njegovi sodelavci, videti nevarne, tvegane izkušnje med opravljanjem poklica do zdaj še ni imel. »Ne bi rekel, da sem se kdaj znašel v posebno nevarni situaciji. Med šovom si želim samo to, da poskrbimo za naše občinstvo, da gledalci za svoj denar, ki ga težko zaslužijo, dobijo kar največ in da odidejo zadovoljni.«

Za predelavo vozila potrebujejo kakšna dva meseca.FOTO: David T. Kindle

Na turneji, med katero se bodo, kot rečeno, ustavili tudi v ljubljanskih Stožicah, bodo za spektakel poskrbeli s sedmimi posebnimi velikanskimi vozili, tudi najnovejšim Mega Wrexom. Poleg tega bodo zavrteli čas milijone let nazaj, saj bodo oživili dinozavra, ki bruha ogenj. In golta avtomobile! Moderni tehnološki dinozaver je visok za kar tri nadstropja in tehta neverjetnih 34 ton. Samo moč njegovega drobljenja je pet ton. Za popestritev bodo nastopili še trije motokrosisti svetovnega razreda v prostem slogu z vratolomnimi točkami.