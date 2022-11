Predsednik Pahor še zadnjič vabi v predsedniško palačo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v počastitev državnega praznika dneva Rudolfa Maistra danes še zadnjič vabi na dan odprtih vrat v predsedniški palači. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalce sprejema tokrat kar štirikrat – ob 9.30, ob 11. uri, termina pa sta tudi ob 13. uri in ob 14.30.

Predsedniku se je pravkar s slavnostnim nagovorom pridružila Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev general Maister. Obiskovalci si bodo po krajši uvodni slovesnosti ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika pod strokovnim vodstvom uslužbencev protokola. V počastitev državnega praznika bo pred predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.

Dnevi odprtih vrat so v skoraj desetih letih postali priljubljen način praznovanja državnih praznikov za vse generacije, tudi iz tujine, poročajo iz predsedniške palače. Slovesnosti so vedno poskušali požlahtniti z vsebino, ki jo je narekoval praznik, in tako obiskovalcem poleg ogleda palače ponuditi nekaj več: tako z nastopajočimi kot posebnimi govorniki, ki jih je predsednik povabil k nagovoru.

predsednik Pahor zadnjič odpira vrata predsedniške palače. FOTO: Črt Piksi

Tako so za Prešernov dan besedo vedno imeli kultura, umetniki in kulturniki, na dan upora proti okupatorju predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, za praznik dela predstavniki sindikatov, na dan Primoža Trubarja predstavniki Slovenskega protestantskega društva ...

Prvi dan odprtih vrat je bil 17. avgusta 2013, na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, od takrat pa so imeli vključno z današnjim dnem v predsedniški palači 84 dni odprtih vrat (vedno ob državnih praznikih) in enega izrednega, in sicer ob nastopu Pahorjevega drugega mandata. Skupaj jih je bilo kar 85.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalce sprejema tokrat kar štirikrat. Foto Črt Piksi

Edini na svetu

Med obiskovalci je bilo veliko tudi otrok, ki so po koncu ogleda dobili sladoled. Kot še pravijo v uradu predsednika, so edini primer na svetu, kjer obiskovalci lahko obiščejo tudi uradno pisarno predsednika republike in jih predsednik sprejme, pozdravi in nagovori.

Rekordni obisk so doživeli 8. februarja 2016 na Prešernov dan, ko je palačo obiskalo 1400 ljudi, že tri leta pozneje so sprejeli dvajsettisočega obiskovalca oziroma obiskovalko. Obiskovalci so na dnevih odprtih vrat lahko spremljali tudi vročitve državnih odlikovanj in priznanj jabolko navdiha ter povišanje prve pripadnice Slovenske vojske v čin generalmajorke v naši zgodovini (Alenka Ermenc), ob zaključku praznovanja 30-letnice naše države pa so si lahko ogledali razstavo zgodovinskih fotografij in dokumentov.

Nova predsednica Nataša Pirc Musar bo mandat nastopila 23. decembra.

Tudi v času epidemije so se v uradu predsednika republike trudili prilagoditi razmeram: sprejemali so omejeno število obiskovalcev in pripravili neposredne prenose prazničnih slovesnosti na svetovni splet, posodobili pa so tudi virtualni ogled prostorov.