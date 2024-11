Predsednikova hčerka noče biti 'nepo baby'

Malia Obama je odslej Malia Ann. Za opustitev družinskega priimka se je odločila, da bi lažje prodrla v filmskem svetu, saj noče, da bi jo povezovali z očetovim vplivom. Svoj kratki film The Heart je na začetku leta predstavila na filmskem festivalu Sundance in se podpisala brez prvotnega priimka, toda zdaj se iz te odločitve šali kar njen oče Barack Obama.

Gostoval je v podkastu Pivot in opisal, kako je hčerki dejal: »Saj veš, da bodo vsi vedeli, kdo si.« A hčerka mu je odgovorila: »Želim si, da ljudje ob spremljanju filma nimajo te asociacije.« Nekdanji predsednik je pristavil, da nobena od hčerk, ne 26-letna Malia ne 23-letna Sasha, pri ustvarjanju poklicne kariere noče izkoriščati družinskega statusa, kar sam povsem podpira.

Kratki film The Heart posebnega uspeha sicer ni doživel. Na spletnem filmskem portalu IMDb ima oceno vsega 5,2 (od 10), pri opisu pa piše, da gre za zgodbo o »nepričakovani prošnji in strašni izgubi, ki opozorita na intenziven in zapleten odnos med materjo in njenim sinom«. IMDb hkrati povsod uporablja ime Malia Obama.

Možnosti za uspeh

Brez milosti so tudi spletni komentatorji. Takoj so opozorili, da je ravno Barack Obama poskrbel, da je njegova hčerka Malia leta 2017 dobila pripravništvo pri Harveyju Weinsteinu, nekdanjem vplivnem hollywoodskem producentu, ki je bil kasneje obtožen in obsojen zaradi spolnega nadlegovanja. Kritiki trdijo, da se želi družinskega priimka znebiti zgolj zato, da je ne bi več povezovali s to zgodbo in drugimi zunanjepolitičnimi odločitvami očeta, ko je bil predsednik.

V ZDA za otroke slavnih staršev uporabljajo izraz »nepo baby«, kar jasno namiguje, da imajo zaradi nepotizma bistveno več možnosti za uspeh. Eden od uporabnikov spletnega omrežja X je zapisal: »Obamova hčerka se samo skuša pritihotapiti mimo diskurza o nepo baby.«

Takšnih in podobnih komentarjev je še cel kup. »Nič ni narobe, če želi biti filmska ustvarjalka, vendar vsi vemo, da je Obamova hči,« je le eden od zapisov. Ostre so tudi naslednje besede: »Če se imenujete Malia Ann, ne morete preprečiti nobene kritike o nepo baby, nekdanja prva hči.«

Precej je tudi pozitivnih komentarjev. Še posebno je Obamovi hčerki v bran stopila slavna igralka Whoopi Goldberg, ki ima prav tako spremenjeno ime, saj je bila pred tem Caryn Elaine Johnson. »Očitno jo nekateri ljudje na spletu kritizirajo, češ da vsi vemo, da je Obamova hčerka,« je dejala za The View. »Če torej vedo, da je njen pravi priimek Obama, kaj jih to tako moti. Če bi se želela imenovati recimo Jeanette MacDonald, ima vso pravico. Če sem lahko jaz Whoopi Goldberg, je lahko ona, kar hudiča si želi!«