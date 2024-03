Pri rojstvu so ju zamenjali, oba pristala pri rejnikih

Richard Beauvais in Eddy Ambrose sta vse življenje živela tuji identiteti: 68-letni Richard Beauvais v prepričanju, da je staroselec, na isti dan rojeni Eddy Ambrose pa je misli, da je ukrajinskega porekla. Pred štirimi leti sta po vrsti DNK-testov ugotovila, da so jih ob rojstvu pomotoma zamenjali.

Moška sta prišla na sled usodni napaki, ki se je pripetila leta 1955 v porodnišnici Arborg, takrat na novo odprte podeželske bolnišnice v južni Manitobi, kjer je medicinsko osebje družinam dalo napačnega otroka, poroča Guardian.

Ambrose, rojen materi iz ljudstva Cree in očetu Francozu, je svojo mladost preživel v kmečki skupnosti, ne da bi se zavedal svojih plemenskih korenin. Starša sta ga učila ukrajinskih ljudskih pesmi. Ko sta mlada umrla, je bil oddan v rejništvo k ljubeči družini.

V sto kilometrov oddaljenem kraju pa je Beauvais živel življenje domorodca, pod stalnimi vplivi kanadske politike, da bi uničila domorodsko kulturo. Odraščal je v skupnosti metisov na vzhodni obali jezera Manitoba, njegov oče je umrl, ko je bil star tri leta, njegova mati pa je vzgajala še šest drugih otrok.

Wab Kinew, nedavno izvoljeni premier kanadske province Manitoba, je razveljavil odločitev prejšnje vlade. FOTO:Shannon Vanraes/Reuters

Beauvais se spominja, kako je iskal hrano na smetišču, da bi nahranil brate in sestre. Ko je bil star okoli osem ali devet let, je postal ena od tisočih žrtev epizode, ki je postala znana kot Sixties Scoop, v kateri je vlada nasilno odstranila na tisoče domorodnih otrok iz njihovih družin in jih dala v rejniški sistem. Kot pripoveduje, so uradniki vstopili v hišo družine in med drugim udarili Beauvaisovo sestro, ker ni nehala jokati, nato pa so otroke strpali v avto.

»Videl sem, kaj je vlada naredila indijskim otrokom,« je Beauvais povedal za Globe and Mail, ki je prvi poročal o tej zgodbi. V mladosti so ga zbadali, ker je staroselec. »Malo belcev je videlo to, kar sem videl jaz. Bilo je brutalno in zlobno.« Tudi on je bil s časoma sprejet v družino, ki jo je vzljubil.

Vlada se bo le opravičila

Včeraj se je Wab Kinew, nedavno izvoljeni premier kanadske province Manitoba opravičil Beauvaisu in Ambroseu in razveljavil odločitev prejšnje vlade, ki je zanikala odgovornost za zmešnjavo. Boleča saga, ki je slikovit prikaz škodljivih učinkov kanadske kolonialne politike, v ospredje postavlja krhko naravo identitete in kompleksen pomen družine.

»Odvzeto ti jedro razumevanja o tem, kdo si, kdo so bili tvoji starši ter kdo so bili tvoji bratje in sestre. To je pretresljiva izkušnja,« je dejal Bill Gange, odvetnik iz Winnipega, ki ju zastopa. »Vladno priznanje napake je tudi opravičilo za brate in sestre, ki niso odraščali z bratom, ki bi ga morali imeti, za starše, ki nikoli niso poznali lastnega otroka. Mislim, da nobeden ne ve, kaj bo to v celoti pomenilo zanju v prihodnosti, a upam, da jima bo pomagalo.«