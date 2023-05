Pripovedke o osebni rasti v hramu kulture

V nadaljevanju preberite:

V razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani sta množici poslušalcev predavala priljubljena argentinska psihoterapevta Jorge in Demián Bucay. To je bilo že tretje razprodano predavanje Jorgeja Bucaya pri nas. Argentinec judovsko-arabskih korenin je spisal kar 26 knjig, ki so prevedene v trideset jezikov, petnajst njegovih del je dostopnih tudi v slovenščini.