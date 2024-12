V eni največjih tatvin v zgodovini ukradel za 12 milijonov evrov predmetov

V začetku decembra se je v Londonu zgodila ena od največjih tatvin v zgodovini Velike Britanije. Storilec je iz prestižne vile odnesel dragulje in luksuzne predmete v skupni vrednosti 10,4 milijona funtov (približno 12 milijonov evrov).

Tatvina se je odvila 7. decembra v večernih urah, ko je osumljenec vstopil v hišo skozi okno v drugem nadstropju.

Po podatkih londonske policije je storilec vstopil v hišo ob 17.11 in v 19 minutah preiskal več prostorov. Uspešno je odprl sef in ukradel več unikatnih predmetov. Iz hiše se je odšel ob 17.30, ne da bi bil opažen.

Tatvino je zabeležila varnostna kamera, ki je pokazala, da je bil storilec bel moški, star med 20 in 30 let, oblečen v temen pulover s kapuco, hlače s stranskimi žepi in sivo baseball kapo, piše britanski portal The Standard.

Med ukradenimi predmeti so bili 10,73 karata težak diamantni prstan prestižne znamke Graffi, dva diamantna prstana znamke De Beers, ogrlica znamke Niloticus Lumière, več kosov nakita in torbic znamke Hermès iz krokodiljega usnja v vrednosti 150.000 funtov (približno 172.000 evrov), uhani iz rožnatih safirjev, oblikovani kot metulji in 15.000 funtov (približno 17.200 evrov) gotovine.

Policija je opozorila, da so predmeti zelo prepoznavni, zato jih bo težko prodati na črnem trgu.

Hiša pripada Šafiri Huang, ki je znana tudi kot kulturna ambasadorka in zbirateljica umetnin. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije svojega premoženja in luksuznega življenjskega sloga. Po poročanju policije so bili nekateri ukradeni predmeti prikazani v njenih objavah, še piše The Standard.

Influencerka je znana po svojih objavah, kjer pogosto pokaže svoj luksuzen življenski slog.

V času dogodka je bilo v hiši prisotnih osem oseb, vključno z družinskimi člani in osebjem. Po podatkih policije storilec ni bil opažen, čeprav je bil posnet, kako je večkrat segel po neznanem orožju, ki bi ga lahko uporabil ob srečanju z ljudmi v hiši.

Družina ponuja nagrado v višini 500.000 funtov (približno 573.000 evrov) za informacije, ki bi privedle do aretacije storilca, ter dodatno nagrado v višini 10 odstotkov vrednosti vrnjenih predmetov. Skupna vrednost nagrad bi lahko presegla milijon evrov.

Policija ni razkrila, ali je tatvina povezana z drugimi primeri, vendar preiskava še vedno poteka. Za zdaj osumljenec ni bil identificiran.