Vlomilci in tatovi niso na počitnicah

Če se med krompirjevimi počitnicami odpravljamo na potovanje ali pa smo pogosto odsotni od doma, moramo biti še posebej pozorni, ali sta tako naš dom kot motorno vozilo primerno zavarovana pred morebitnimi vlomi in tatvinami. »Prilika dela tatu,« a s preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine se lahko izognemo tovrstnim kaznivim dejanjem.

Zavarujmo se pred vlomom v hišo ali stanovanje

Vlomilci so na pohodu predvsem v popoldanskem času in večernih urah, ko se stemni, saj je takrat tveganje za zločin manjše. Veliko bolj verjetno je, da bo vlomilec izbral stanovanjski objekt, ki je vidno prazen in kjer je za kaznivo dejanje najmanj ovir. Če se odpravljamo na počitnice, poskrbimo, da bo videti, kot da je vedno nekdo doma (naj prijatelj ali sosed redno prazni naš poštni nabiralnik in dviguje rolete). Poleg tega si lahko namestimo časovna stikala za samodejno prižiganje luči ter začasno odpovemo dostavo časopisov, da se ti ne bodo kopičili v poštnem nabiralniku in vlomilcu dali vedeti, da nas ni doma.

Okrog bivalnega objekta ne puščajmo vrtnega orodja in predmetov (zabojev, lestev, cvetličnih lončkov ...), s katerimi bi si lahko zločinec pomagal pri vlomu. Ključno je, da se zapirajo okna in vrata, saj se večina vlomov zgodi z uporabo za-to primernega predmeta na vhodnih ali balkonskih vratih ter oknih. Dodatno se lahko zavarujemo tudi z namestitvijo izboljšanih oken in ključavnic.

Na sedežih avtomobila ne puščamo predmetov, ki bi storilca kaznivega dejanja lahko zamikali. FOTO: Uroš Hočevar

Glede na raziskave Evropske Unije varnostne kamere in videonadzorni sistemi niso učinkoviti pri preprečevanju vlomov, čeprav se marsikdo zaradi njih počuti varneje. Kot najbolj ustrezna zaščita služijo protivlomna okna in vrata ter notranje in zunanje senzorske luči.

Zavarovanje dragocenih predmetov in vozil

Posebno pozornost je treba nameniti tudi zavarovanju vrednejših predmetov, npr. zlatnine, denarnic, gotovine in dokumentov, ki jih pogosto hranimo v predalnikih, nočnih omaricah, pod vzmetnico in v kuhnijskih omarah. Če doma puščamo parkirana vozila, jih zaklenimo ter varno shranimo njihove dokumente in ključe, tudi rezervne. Na sedežih ne puščamo predmetov, ki bi storilca kaznivega dejanja lahko zamikali (torbice, denarnice, telefon, dokumenti, dražji nakupi ...), in vselej zapiramo okna avtomobila. Tudi koles po uporabi ne puščamo na dvorišču, temveč jih shranimo v za to namenjen prostor in primerno zaklenemo.

Če ugotovimo, da smo žrtev kaznivega dejanja, o tem nemudoma obvestimo najbližjo policijsko postajo oziroma pokličemo na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Najpomembnejša je naša lastna varnost, zato ne vstopajmo v objekt, kjer so znaki vloma, saj se storilec lahko še vedno nahaja v prostoru. Do prihoda policije se ne dotikajmo ničesar in poskrbimo, da se ohrani kar največ dokazov, ki bi lahko pripeljali do odkritja kaznivega dejanja.

Čeprav se sami morda odpravljamo na počitnice, storilci kaznivih dejanj niso na dopustu. S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem lastnine, lahko že sami preprečimo marsikatero kaznivo dejanje.