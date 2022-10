Putinov rojstni dan brez velikega šova

Ruski predsednik Vladimir Putin se je moral v času vojne, ki jo je zanetil v Ukrajini, odpovedati velikemu slavju ob svojem današnjem 70. rojstnem dnevu. To pa nikakor ne pomeni, da ga njegovi podporniki v državi niso častili v slogu velikega vodje. Laskave čestitke, ki so danes pripotovale v Kremelj, je nadgradil patriarh Kiril s priporočilom ljudstvu in duhovnikom, naj molijo za zdravje in dolgoživost vrhovnega voditelja Rusije z najdaljšim stažem po Josifu Stalinu, je poročal Reuters.

Putina, ki se je na vrh Kremlja povzpel zadnji dan leta 1999, smo ob njegovih preteklih rojstnih dneh lahko spremljali ob kar nekaj nepozabnih propagandnih dogodkih, na katerih so v državi ustvarjali mit močnega in mačističnega vodje. Ob njegovem prazniku so ga med drugim snemali med obiskom ruske tajge, na tatamiju, med jahanjem konja in celo tigra, med igro s svojimi psi, ob igranju hokeja, ribolovu, za krmilom tovornjaka, vlaka in vojaškega lovca ...

Ni rezultatov, s katerimi bi se lahko hvalil

Tokratni osebni jubilej bi moral, če bi šlo po ruskih načrtih, potekati v znamenju Putinove velike politične zmage v vojni nad Ukrajino. A ruska vojska se sooča z vse več neuspehi in ruski predsednik ima kot vrhovni poveljnik oboroženih sil obilico skrbi. Zato se je zdelo neprimerno, da bi priredili kakšno od njegovih tipičnih rojstnodnevnih razkazovanj. »Ob jubileju je v navadi, da spomnimo na dosežke, toda ti so v Putinovem primeru tako obžalovanja vredni, da je bolje, da ne vzbujajo preveč pozornosti z obletnico,« je menil Putinov nekdanji pisec govorov Abas Galjamov. Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal, da bo predsednik rojstni dan preživel tudi delovno.

Ob rojstnem dnevu se je v preteklih letih rad postavil tudi na tatamiju. FOTO: Reuters

To pa ne pomeni, da se je laskanju povsem odpovedal. Tega je navsezadnje okronal že patriarh Kiril z zelo natančnimi navodili duhovnikom, kako naj izvajajo posebno dvodnevno molitev za njegovo zdravje. V čečenskem mestu Grozni, ki ga je pred dobrima dvema desetletjema pustošila ruska vojska, pa so ob Putinovem rojstnem dnevu napovedali odprtje velikega judo centra Minutka s konjskimi dirkami, pop koncertom in megašovom z 2300 droni, a brez, kot je znano za zdaj, navzočnosti slavljenca.

Vzpon je krojila zgodovina v KGB

Putin se je rodil 7. oktobra 1952 v Leningradu, današnjem Sankt Peterburgu, kot tretji otrok v delavski družini. Študiral je pravo, nato je v nekdanji Vzhodni Nemčiji deloval kot obveščevalec v sovjetski obveščevalni službi KGB. Po vrnitvi iz Dresdna v 90. letih prejšnjega stoletja je postal svetovalec župana rodnega Sankt Peterburga, potem se je preselil v Moskvo in se tudi po zaslugi svoje zgodovine v KGB hitro povzpel po hierarhični lestvici v administraciji tedanjega ruskega predsednika Borisa Jelcina.

Poleti leta 1999 je najprej postal predsednik ruske vlade, po Jelcinovem odstopu konec tega leta najprej vršilec dolžnosti predsednika, nato pa je bil spomladi 2000 na ta položaj tudi izvoljen.