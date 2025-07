Šest odstotkov mladih se raje pogovarja z umetno inteligenco kot s prijatelji

Ameriška neprofitna organizacija Common Sense Media je pretekli teden objavila nacionalno raziskavo, ki razkriva, da so se trije od štirih najstnikov vsaj enkrat pogovarjali s t. i. spremljevalci, ki jih poganja umetna inteligenca. Pogovarjanje s tovrstnimi spletnimi “prijatelji” med mladimi tako ni več izjema, temveč pravilo, poudarjajo strokovnjaki, ki so izvedli raziskavo.

Spremljevalce, denimo, CHAI, Character.AI, Nomi, Replika, itd., generira umetna inteligenca, njihova naloga pa je, da so všečni in da se z uporabniki čim bolj strinjajo. Platforme so programirane tako, da služijo kot virtualni prijatelji, zaupniki in terapevti, ki se z uporabniki pogovarjajo, jim nudijo čustveno podporo in igro vlog. Mednje v določenih primerih sodi tudi ChatGPT, čeprav je njegova primarna naloga odgovarjanje na splošna vprašanja.

»Pri tovrstnih orodjih ne gre le za novo tehnologijo, temveč za nadomeščanje človeških odnosov z napravami, ki občutljive podatke, ki jim jih zaupajo mladi, delijo z raznovrstnimi podjetji,« je ob objavi raziskave opozoril ustanovitelj in direktor organizacije Common Sense Media James P. Steyer in dodal, da se spremljevalci pojavljajo v času, ko se otroci in najstniki najbolj osamljeni.

V raziskavo, ki je potekala med aprilom in majem 2025, so vključili 1060 najstnikov starih med 13 in 17 let. Od tega jih je 72 odstotkov spremljevalce uporabilo vsaj enkrat, več kot polovica pa se z njimi pogovarja vsaj nekajkrat na mesec. Približno tretjina je spremljevalce uporabila za igro vlog, čustveno podporo, prijateljstvo, simulacijo pogovora, osem odstotkov pa tudi za posnemanje romantične zveze ali spogledovanja. 12 odstotkov mladih je dejalo, da lahko spremljevalcu zaupa stvari, ki jih ne bi povedali družini ali prijateljem.

Tretjina vprašanih je dejala, da so s spremljevalci, ki jih poganja UI, enako ali bolj zadovoljni, kot s prijatelji, ki jih imajo v resničnem življenju. 34 odstotkov sodelujočih v raziskavi je dejalo, da se je počutilo nelagodno zaradi nečesa, kar jim je povedal spremljevalec, in tretjina, da so se z resnimi vprašanji raje obrnili na umetno inteligenco, kot na resnične ljudi.

Veliko večji delež fantov, in sicer 37 odstotkov, uporablja spremljevalce za zabavo, v primerjavi s 24 odstotki deklet, kaže raziskava.

Starejši najstniki manj zaupljivi

Polovica najstnikov ne zaupa informacijam spremljevalcev, a stopnja zaupanja niha glede na starost vprašanih. Med tistimi, ki so stari 13 in 14 let, jih 27 odstotkov zaupa nasvetu spremljevalca, v primerjavi z 20 odstotki tistih, ki so stari med 15 in 17 let. 23 odstotkov mladih spremljevalcem zaupa precej ali povsem, četrtina jih s spremljevalci deli osebne podatke. Rezultati študije jasno nakazujejo na pomanjkanje pri ozaveščanju o uporabi orodij UI, predvsem med mlajšimi, v zaključku raziskave opozarja Michael Robb, glavni raziskovalec.

Številni mladostniki orodja umetne inteligence uporabljajo večkrat na mesec. FOTO: Shutterstock

, vodja psihologije pri organizaciji American Psychological Association (APA) je za Euronews dejal, naj starši otroke podučijo, da so spremljevalci namenoma programirani tako, da so za uporabnike prijetni sogovorniki in se z njimi strinjajo. Pomembno je, da se mladi zavedajo, da odnosi v resničnem življenju ne delujejo na tak način, umetna inteligenca pa zgolj služi kot oblika zabave, je še poudaril Prinstein.

Kljub temu da velika večina še vedno raje preživlja čas s prijatelji v resničnem življenju – le šest odstotkov vprašanih se raje pogovarja s spremljevalci –, Robb opozarja, naj bodo starši pozorni, ali njihov otrok daje prednost odnosom z UI. Mladostniki, ki se spopadajo s tesnobo, depresijo, osamljenostjo, prehranskimi motnjami ali drugačnimi oblikami duševnih težav, se morajo o tem pogovoriti z ljudmi v resničnem življenju, je še poudaril za Euronews.

Da bi podjetjem, ki ponujajo orodja umetne inteligence, preprečili izkoriščanje mladostnikov, strokovnjaki pozivajo k strožji zakonodaji o varstvu podatkov in ostrejšem nadzoru rabe platform UI, še posebej za mladoletne. Poleg tega je v šolske sisteme potrebno vključiti izobraževanje o UI ne le za učence, temveč tudi za starše in učitelje, ki lahko prvi prepoznajo znake nepravilne ali škodljive rabe spremljevalcev in drugih orodij UI.