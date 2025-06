Digitalna delovna sila je nova realnost

V nadaljevanju preberite:

Delovna mesta prihodnosti predvidevajo sodelovanje človeka in umetne inteligence. In ta prihodnost sploh ni več daleč. Programski agenti, gnani z algoritmi umetne inteligence, bodo mleli podatke in mimogrede prevzeli rutinske in ponavljajoče se naloge, medtem ko se bomo ljudje osredotočili na področja, kjer sta naše razmišljanje in dojemanje stvari za zdaj še nepogrešljivi. Ampak v sodobnem poslu je mogoče avtomatizirati in robotizirati, skratka digitalizirati čedalje več stvari. Bolj ima podjetje urejene poslovne procese, dokumente in dokumentne tokove, obsežneje in hitreje lahko svoje poslovanje (vsaj delno) prestavi na »avtopilota«.