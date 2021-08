Ribolov na 1685 metrih nadmorske višine

V nadaljevanju preberite:

Pred tridesetimi leti se je zamisel najbrž zdela dobra: ribe v Triglavskem jezeru. Kajti v jezerih pač morajo plavati ribe, mar ne? In tako so tudi v Dvojno jezero (peto in šesto od Sedmerih) podtaknili nekaj jezerskih zlatovčic. Kmalu so se ob njih pojavili še pisanci, ki so jih očitno uporabljali za vabe pri ribolovu. Tudi ti so se lepo razmnožili in iz te na prvi pogled nedolžne ideje je nastala prava naravna katastrofa, ki je zlasti v poletnem času visokogorski biser spremenila v zaudarjajočo mlakužo. Zato zadnji dve leti tam intenzivno izlavljajo ribe in upajo, da si bo Dvojno jezero vendarle opomoglo.