S spermo, ki poveča možnost raka, zaplodili na desetine otrok

V Belgiji se je s pomočjo sperme darovalca z gensko mutacijo, ki poveča možnosti za raka, od leta 2008 do 2017 rodilo 52 otrok, je v petek razkrilo belgijsko ministrstvo za zdravje. Moški je bil sicer dobrega zdravja, brez družinske zgodovine raka in so ga večkrat tudi testirali v skladu z zakonodajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava časnika The Guardian je odkrila najmanj deset primerov raka med skupno 67 otroki, ki so se rodili s pomočjo sperme spornega darovalca med letoma 2008 in 2017. Spermo moškega so pri oploditvah uporabili v najmanj devetih državah, med drugim še v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem.

Kljub obveznim rednim zdravstvenim pregledom so šele čez čas pri njem odkrili redko dedno mutacijo, ki lahko poviša stopnjo ogroženosti za raka.

Leta 2023 so izdali opozorilo, potem ko so na Danskem pri nekaterih otrocih, spočetih z njegovo spermo, že odkrili raka. Med drugim so isto leto obvestili tudi belgijske oblasti. Kljub temu belgijski minister za zdravje Frank Vandenbroucke trdi, da je bil o vsem obveščen šele prejšnji teden.

Škandal je predvsem razkril očitne kršitve belgijske zakonodaje, ki od leta 2007 omejuje spermo enega darovalca na največ šest žensk. »To pravilo je bilo preseženo na nacionalni ravni in v posameznih centrih,« so opozorili na ministrstvu za zdravje.

Notranji pregled je pokazal, da je bilo v Belgiji prizadetih 37 družin, v katerih se je rodilo 52 otrok. Oblasti opozarjajo, da ni nujno, da vsi otroci prebivajo v Belgiji.