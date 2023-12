S temi triki bo veseli december še boljši

Da bodo priprave na praznične dni potekale tako, kot je treba, pa razkrivamo nekaj preprostih in učinkovitih trikov.

Božični puloverji brez statike

Mehki, topli in udobni – to so nadvse priljubljeni volneni božični puloverji. Vendar imajo tudi slabo plat – naelektrijo nam lase in povzročajo nelagodje ob dotiku z ljudmi in predmeti. Statično elektriko lahko v trenutku ustavite tako, da na pulover pripnete varnostno zaponko.

Da bo novoletna jelka sveža dlje časa

Naravna jelka je čudovita, vendar se po obstojnosti ne more primerjati z umetno. Če ste se kljub temu odločili za pravo, pa ji lahko nekoliko podaljšate obstojnost s tem preprostim trikom. V podstavek z vodo položite kovanec in dodajte ščepec sladkorja.

Nič več zavozlanih lučk

Ko postavite novoletno jelko in želite napeljati lučke, se običajno zaplete. Zavozlane božične lučke so gordijski vozel, ki vam ga nikakor ne uspe razvozlati. Tej nadlogi se lahko izognete tako, da lučke po koncu praznikov ovijete okoli obešalnika za oblačila in jih shranite za prihodnje leto.

Okraski na varnem

Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste želeli okrasiti novoletno jelko, nato pa ugotovili, da so bunkice, ki ste jih po koncu božiča tako vestno shranili v škatlo, razbite ali počene? Naslednje leto se lahko temu izognete tako, da manjše okraske zapakirate kar v karton za jajca, večje pa vsakega posebej postavite v plastične lončke, ki jih pokončno obrnjene hranite v škatli.

Odstranite tako ceno kot ostanke lepila

Pred zavijanjem daril ne pozabite odstraniti nalepk s ceno. Težava pri tem je lepilo, ki ga je običajno nemogoče očistiti. Na mestu, kjer je ostalo, podrgnite s krpico, ki ste jo namočili v kis. Tako boste odstranili lepilo in se znebili lepljivih rok.

Zbudite mehurčke v penini

Penina brez mehurčkov je kot novoletna jelka brez okraskov. Še vedno uporabna, a brez pike na i, ki poskrbi za glavni čar. Če so mehurčki v penini »zaspali«, jih preprosto zbudite. V kozarec vrzite rozino in penečemu vinu povrnite ime.

Podaljšajte svežino piškotom

Božični piškoti so tako slastni, da si jih želimo jesti vse leto. Kako jim torej podaljšati svežino? Preprosto!

V škatlo oziroma posodo s piškoti čez noč postavite kos kruha. Zjutraj bodo piškoti skoraj tako sveži kot prvi dan.

Odlične ideje za darila Že veste, kaj boste za praznike podarili družini, sorodnikom in prijateljem, ali še vedno iščete ideje? Pri tem vam bo v veliko pomoč Sparov katalog daril, v katerem boste zagotovo našli za vsakogar kaj. Najmlajšim pa boste najhitreje narisali nasmeh na obraz z – igračami, seveda. V Sparovem katalogu Čudoviti svet igrač vas čaka pestra ponudba po ugodnih cenah. Pa vesele praznike in vse dobro!

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija