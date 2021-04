Severnokorejski športniki ne bodo potovali na Japonsko

Ohlajanje odnosov z Južno Korejo

Zaskrbljeni Japonci

Najprej zdravje, potem olimpijske igre, je posredno oznanila Severna Koreja in odpovedala sodelovanje svojih športnikov na enem najteže pričakovanih športnih dogodkov v obdobju epidemije novega koronavirusa na Japonskem. Medtem ko v deželi vzhajajočega sonca vztrajajo pri izvedbi 32. olimpijskih iger, si v Severni Koreji, kot je objavilo njihovo ministrstvo za šport, želijo zaščititi športnice in športnike pred svetovno zdravstveno krizo. Oblasti v Pjongjangu še vedno vztrajajo, da niso imeli niti enega primera okužbe.Razglašanje Severne Koreje za državo, ki se je covid-19 še ni dotaknil, že lep čas vzbuja dvome in hkrati zaskrbljenost, kako bi država z oslabljenim zdravstvenim sistemom sploh zmogla poskrbeti za bolnike. Predsednikje uvedel enega najstrožjih karantenskih režimov, že tako zaprta država je še bolj zaprla meje in omejila gibanje. Turistov ne sprejemajo, tudi številni diplomati so bodisi zapustili državo bodisi ostali pred njeno mejo.Tokratna odločitev, da ne bodo sodelovali na olimpijskih igrah, ki so jo sprejeli že 25. marca, objavili pa šele zdaj, ni razočarala le organizatorjev, ampak predvsem predstavnike Južne Koreje, ki so si od srečanja obetali vsaj nekaj novih stikov z izolirano sosedo. »Upali smo, da bomo lahko na olimpijskih igrah naredili korak naprej v prizadevanjih za mir na Korejskem polotoku in poglobili sodelovanje na športnem področju,« so sporočili z južnokorejskega ministrstva za združevanje.S tem bi nadaljevali pot, ki so jo začeli na zimskih olimpijskih igrah leta 2018 v južnokorejskem Pjongčangu, na katere je Severna Koreja poslala 22 športnikov skupaj z veliko ekipo vladnih predstavnikov, novinarjev in kar 230 navijačic. Odprtja iger se je udeležila celo, sestra velikega vodje, in postala prva članica severnokorejske dinastije, ki je po vojni leta 1953 stopila na južnokorejska tla. Kot posebna gesta se je v zgodovino zapisal tudi nastop skupne ženske hokejske ekipe, v kateri so igrale športnice iz obeh Korej. Vsemu temu je sledil medkorejski dialog s kar tremi državniškimi srečanji , a državi sta se po ohladitvi odnosov med ZDA in Severno Korejo zaradi jedrskih teženj slednje spet oddaljili.Japonska ministrica, pristojna za izvedbo olimpijskih iger,je sicer dejala, da podrobnejših pojasnil iz Severne Koreje niso dobili, tudi mednarodni olimpijski komite uradne odpovedi včeraj še ni prejel, vse pa kaže, da se bo ponovilo dogajanje iz let 1984 in 1988. V prvem primeru se je Severna Koreja pridružila sovjetskemu bojkotu iger v Los Angelesu, v drugem pa se jih ni udeležila, ker jih je gostil južnokorejski Seul.Športniki iz Severne Koreje so sicer na igrah, ki so se jih udeleževali od leta 1972, osvojili 16 zlatih medalj, večino v dvigovanju uteži, rokoborbi, gimnastiki, boksu in judu. Uspehe so kajpada vselej pripisovali navdihu iz družine Kim, je poročal New York Times.Medtem se priprave na »varne olimpijske igre« nadaljujejo, so sporočili organizatorji, in to čeprav jim niti na Japonskem niso naklonjeni. Po nedavni javnomnenjski raziskavi kar 80 odstotkov domačinov meni, da bi bilo bolje ta športni dogodek bodisi odpovedati bodisi znova preložiti. Igre bi morale potekati lani, a so jih prestavili na letošnje poletje (od 23. julija do 8. avgusta). Izvedli naj bi jih brez gledalcev iz drugih držav, a kljub temu zaskrbljenost narašča.Iger v državi, kjer je bilo do zdaj zelo malo prebivalcev cepljenih, naj bi se udeležile množice športnikov iz okoli 200 držav, medtem ko nove, bolj nalezljive različice virusa Japonsko že zdaj pehajo proti četrtemu valu epidemije. Najbolj prizadeto mesto je Osaka, kjer so že odpovedali dogodke ob prihodu olimpijskega ognja.