Simon Gregorčič še vedno povezuje svojo družino

Vezi z delom družine, ki se je izselil v ZDA na začetku prejšnjega stoletja, so se prekinile v sedemdesetih letih, po smrti babice Kristine, ki je edina še obvladala pisni slovenski jezik. Ker nasledniki niso več znali jezika, niso več pisali v Slovenijo, a nekje v spominu je ostal »znani pesnik« iz domovine starih staršev. To je bil tudi opis, s katerim je na portalu Slovenian Geneology za svojimi predniki poizvedovala Linda Chebron Shenk.

Simon Gregorčič, slovenski pesnik, katerega poezija nas spremlja od osnovnošolskih dni, se je rodil na današnji dan, pred 177 leti. Imel je sedem bratov in sestra, dva sta umrla še kot otroka, preostali so si ustvarili družino, imeli potomce, družinsko drevo se je širilo, sorodniki so se raztepli po Sloveniji in svetu in danes bi med njimi verjetno ostalo malo vezi – če ne bi bilo tega pomembnega prednika. Pred nedavnim so se s pomočjo Manje Lilek, ki se ukvarja z rodoslovnim turizmom, spet srečali s sorodniki iz ZDA.

Izmenjali sta si nekaj sporočil in osnovnih informacij in kmalu je Manja Lilek ugotovila, da je Linda Chebron Shenk potomka pesnikove sestre Katarine, ki se je poročila k Čebronovim na Brje, kamor je Gregorčič rad hodil in pomagal pri kmečkih opravilih. »To je bila tudi ta sestra, ki mu je kuhala, ko je še služboval v Braniku kot duhovnik, in je bila vedno v njegovi bližini,« je navdušeno povedala Manja Lilek. Raziskovanje družinskih korenin jo že od nekdaj privlači, zato se je temu posvetila poklicno, in tako zdaj pomaga izseljencem pri iskanju sorodnikov in organizira obisk Slovenije.

Pri Pomolčevih

Izmenjali sta si nekaj sporočil in osnovnih informacij in kmalu je Manja Lilek ugotovila, da je Linda Chebron Shenk potomka pesnikove sestre Katarine, ki se je poročila k Čebronovim na Brje, kamor je Gregorčič rad hodil in pomagal pri kmečkih opravilih. »To je bila tudi ta sestra, ki mu je kuhala, ko je še služboval v Braniku kot duhovnik, in je bila vedno v njegovi bližini,« je navdušeno povedala Manja Lilek. Raziskovanje družinskih korenin jo že od nekdaj privlači, zato se je temu posvetila poklicno, in tako zdaj pomaga izseljencem pri iskanju sorodnikov in organizira obisk Slovenije.

Sorodniki Simona Gregorčiča so se takole srečali na Vrsnem in na novo tkali družinske vezi. FOTO: Manja Lilek

Gregorčičeva sestra Katarina je imela enajst otrok, sin Rafael se je leta 1910 preselil v ZDA, Linda Chebron Shenk je njegova vnukinja, prav tako njena sestrična Karen Knaus, ki se je pridružila raziskovanju korenin. To ju je nazadnje pripeljalo na Vrsno, kjer prapranečak Simona Gregorčiča (oziroma prapravnuk sestre Katarine) še vedno skrbi za domačijo, rekli so ji Pri Pomolčevih, tam je tudi muzej, posvečen pesniku.

Simon Gregorčič je imel sedem bratov in sester. FOTO: Wikipedija

Množice so šle za njegovim pogrebom Simon Gregorčič se je rodil 15. oktobra 1844 na Vrsnem pri Kobaridu kot drugi sin Jerneju in Katarini Gregorčič. Leta 1851 se je šolal v enorazrednici na Libušnjem, potem pa na goriški normalki. Z enajstimi leti je prestopil na goriško gimnazijo; po začetnih neuspehih je postal odličen dijak, posebno so ga pritegovali klasični jeziki; gimnazijo je zaključil z odliko in takrat tudi že pisal pesmi. Po maturi se je s težavo odločil za duhovniški poklic; v študiju je odlično napredoval, tudi slovstvenega dela ni zanemaril, trpel pa je zaradi šibkega zdravja. Najprej je bil za kaplana v Kobaridu, kjer je spoznal Josipa Stritarja in veliko ustvarjal, njegov dušni mir pa je skalila, kot je mogoče prebrati na spletni strani Tolminskega muzeja, učiteljica Dragojila Milek. Bila je njegova sorodna duša in med njima je vzniknila ljubezen, zaradi česar so pesnika premestili v Rihemberk, današnji Branik. Novo službeno mesto je bilo težavnejše kot v Kobaridu, njegovo zdravje se je slabšalo. Konec leta 1881 je zato nastopil začasni pokoj. Naslednje leto, ko je izšla njegova prva pesniška zbirka Poezije, je sprejel vikariat na Gradišču pri Prvačini, si kupil posestvo in sezidal hišo, v katero se je preselil, da bi živel kot zasebni duhovnik in kmet – poet. Leta 1888 je izšel drugi zvezek Poezij, 1902. še tretji. Zadnja leta je preživel v Gorici, kamor se je preselil, ko je 1903. prodal posestvo. Umrl je 24. novembra 1906 zaradi pljučnice in kapi. Njegova smrt je pretresla Goriško, časopisi so pripravili posebne izdaje, množice ljudi pa so romale v Gorico, da bi se poslovile od njega. Četrti zvezek Poezij je izšel po njegovi smrti, leta 1908.

Pavel Gregorčič se je rodil v tej hiši in je pravnuk Antona, pesnikovega brata, ki je ostal na domačiji. »Seveda sem od staršev in drugih sorodnikov zgodaj slišal, da je bil tu rojen veliki pesnik Simon Gregorčič, potem nas je spremljal s pesmimi, ki sem jih slišal doma in pozneje v šoli,« je pripovedoval Pavel Gregorčič, sicer tudi nekdanji župan Kobarida. Zlagoma si je o njem, njegovih pesmih in o tem, kaj sporočajo, izoblikoval svoje mnenje. »Bil je velik poet, tankočuten poznavalec slovenske duše,« je razmišljal pesnikov prapranečak.

Rojstna hiša je že od leta 1966 urejena v muzej, zdaj ga upravlja Tolminski muzej, obiskovalce pa po njem zadnjih trideset let vodi sogovornikova žena Rida Gregorčič. Tam lahko več izvedo o njegovem življenju, poeziji in se navsezadnje poglobijo v razvejeno družinsko drevo. »Moj oče je še vedel za vse sorodnike, kam so se preselili, mi pa počasi že ne sledimo več,« je priznal. Za sorodnici v ZDA je gotovo že slišal, je dodal, a ju je tokrat prvič videl.

Lindi Chebron Shenk (levo) in Karen Knaus je Pavel Gregorčič pokazal družinsko drevo v rojstni hiši njihovega skupnega prednika, pomembnega slovenskega pesnika. FOTO: Manja Lilek

Navzoč je bil v vseh družinah

Gregorčičevi prapranečakinji sta tudi Jasna Čebron iz Izole in Janja Bužinel Čebron iz Nove Gorice, sicer vnukinji drugega Katarininega sina, Ignaca z Brij. Čeprav je družinsko drevo že zelo razvejeno, so povezani predvsem z imenom Gregorčič. »V vseh družinah je bila vsaj na steni kakšna fotografija. Pri dedu Nacetu je bila velika slika pogreba. Tam so bile dame s klobuki, ki so mi bile kot otroku fascinantne, in cela kača ljudi, ki se je vila. Stari tata je vedno znova pripovedoval o njem, poleg tega pa smo morali otroci znati na pamet kakšno njegovo pesem,« je pripovedovala Jasna Čebron, slovenistka in italijanistka, in začela recitirati pesem Naš narodni dom: Naš sveti dom bil strt je v prah, vsi kamni razmetani … »Tega kot štiriletni otrok niti približno nisem razumela,« se je nasmejala. »Zelo pomembno je Gregorčičeva podoba vplivala na vse nas v odnosu do polpretekle zgodovine, na nacionalno pripadnost, ljubezen do slovenskega jezika in izbrane slovenščine. To nas vse povezuje,« je nadaljevala. Sicer pa so hodili na Vrsno, kjer so jih vselej lepo sprejeli. »Pripadnost je bila močna, ne da bi jo posebej gojili,« je poudarila.

Pritličje, kuhinja in izba v rojstni hiši so ostale večinoma nespremenjene. FOTO: Modic Igor

Janja Bužinel Čebron se prav tako spominja dedkovih pripovedi. »Pogosto mi je razlagal o Simonu Gregorčiču in pravil: 'Ti si Gregorčičeve krvi in ne smeš tega pozabiti.'« In zaradi tega je med študijem na pedagoški fakulteti nekoč celo nastradala, je vedro pripovedovala; profesorju se je namreč pohvalila, da je pesnikova sorodnica. »Vi in vaš Hrehorčič,« ji je oponesel – a seveda ni zadel tistega pravega primorskega g, zato ga je malce popravila. Zaradi tega izpita pri njem prvič ni naredila, je povedala sogovornica, ki zdaj skrbi, da tudi njena družina ne bi pozabila, da je Gregorčičeve krvi.

Ganjeni ob pismu

Ob stoletnici smrti Simona Gregorčiča, torej leta 2006, so se na Brjah že dobili sorodniki, naredili so tudi družinsko drevo – ki pa so mu zdaj dodali podatke o sorodnikih iz ZDA. »Večkrat sem se spraševala o njih, a se nihče ni toliko potrudil, da bi iskal te stike. Prek sorodnikov iz Trsta so zdaj oni prišli do nas,« je rekla Janja Bužinel Čebron. Med sorodniki iz Trsta je dolgoletni igralec in režiser Slovenskega stalnega gledališča Adrijan Rustja, ki je najbliže Gregorčičevemu ustvarjalnemu talentu.

Pismo babice Linde in Karen iz leta 1958 je ostalo v družini, prenral ga je sorodnik Igor Orel. FOTO: Manja Lilek

Pismo babice Kristine je bilo ves čas v Sloveniji. »Kristina v njem pripoveduje o hčerki Vandi, ki je rodila hčerko Lindo. Ta otrok je zdaj pripotoval v Slovenijo kot skoraj sedemdesetletna ženska,« se je nasmejala Jasna Čebron. »Punčka je živahna in zdrava,« je pisalo v pismu, ki so ga na srečanju prebrali, v njem je bila tudi fotografija deklice Karen. Srečanje je bilo takšno, kakršna so ponavadi takšna srečanja, je povedala Manja Lilek iz izkušenj – ganljivo, še posebej ko so prebrali to pismo. Na srečanju podobnosti po videzu niso našli, so pa ugotovili, da imajo pomembno stično točko, to je poklic; učitelji so bili kar štirje od udeležencev. »Rekli smo si, da če bi Gregorčič živel sto let pozneje, ne bi bil duhovnik, ampak učitelj,« je dejala Jasna Čebron.