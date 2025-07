Slovenske morje ima že 28,5 stopinj Celzija

Temperatura morja povsem sledi ugotovitvam klimatologov in se dosledno segreva, včasih tudi pregreva. Včeraj ob 14. uri je temperatura morja na oceanografski boji Vida, v globini 2,5 metra imelo 27,8 stopinje Celzija, na Arsovi merilni postaji Kapitanija v Kopru pa jih je imelo že 28,5 stopinje. Take temperature so bile včasih značilne za prvo polovico avgusta.

Raziskovalec z Morske biološke postaje Piran dr. Boris Petelin je primerjal povprečne temperature morja (merjene na boji Vida) v zadnjih 18 letih. Povprečna junijska temperatura na tej boji je bila 23,7 stopinje Celzija, letošnjega junija pa je znašala 24,4, torej 1,13 stopinje nad povprečjem omenjenega časovnega vzorca oziroma drugo najtoplejše. Višjo povprečno temperaturo so morju pred Piranom namerili le še leta 2017. Sicer je v 18 letih šestkrat presegalo povprečje.

Toplo morje najbolj pozdravljajo kopalci. Malo manj so ga veseli ljudje v obmorskih krajih, ker toplo morje ogreva ozračje tudi v nočnih urah, ko temperatura nikakor ne pade pod 22 ali 23 stopinj Celzija in tako beležijo v Piranu že skoraj mesec dni tudi tropske noči.

Tropikalizacija

Visoke temperature se morskim organizmom še ne poznajo. Biologinja dr. Patricija Mozetič je povedala, da so pred tednom dni vzeli morske vzorce, iz katerih ni videti, da bi bilo katerega organizma več kot običajno. Ravnovesja v planktonu še niso porušena. V morju ni niti sledu sluzenja, ki je lani v tem času že krepko grenil počitnice vsem ob morju. Kopalci trdijo, da v tako čistem morju že dolgo niso plavali. Potapljač opažajo motno morje v večjih globinah, kjer je vidljivost nekoliko slabša. Meduz in rebrač zadnje dni skoraj nismo opazili. Uhatih klobučnjakov (Aurelia aurita) skoraj ni več, tudi kompasne meduze se pojavljajo le posamično, kar pa je običajno za naše morje.

Patricija Mozetič pojasni, da pretoplo morje škodi številnim školjkam. Še posebej to občutijo užitne klapavice, ki jih sicer gojijo na globini 10 do 15 metrov, vendar je pretoplo morje poleg jat orad še en sovražnik več. Toplo morje pospešuje tropikalizacijo v našem morju, v katerem se dobro počutijo vrste, sicer značilne za južnejše predele Sredozemskega morja (lampuge in skakavke, na primer). Toplo morje pa prispeva k večjemu številu organizmov, ki se k nam selijo iz Rdečega morja (lesepski migranti), kot sta zloglasna (pekoča) plamenka (ta je že v srednjem Jadranu) in napihovalka, ki so jo opazili že v morju pri Pulju.

Včasih so morali v poletnih mesecih iz piranskega morja spuščati ribe nazaj v morje, ker nekatere ne bi preživele pretoplega morja. V prenovljenem akvariju se jim godi, saj svoje bazene hladijo na 18 do 20 stopinj Celzija. Le tako lahko preživijo. Občutljive ribje vrste se ob takih toplotnih udarih umaknejo v globino. Sicer pa so pred dnevi sredi Tržaškega zaliva spet opazili manjšega morskega psa modrulja, vendar njegov pojav ni povezan s temperaturami. Modrulji so tu od nekdaj.