Slovenski osnovnošolci presegli Guinnessov rekord

»Presegli smo rekord! Uspelo vam je! Vi ste krivi, da smo presegli Guinnessov rekord!« se je ob koncu največjega spletnega kviza na svetu – tokrat o varni rabi interneta – vpijoče veselil moderator, znani stand-up komik in televizijski voditelj Sašo Stare, ko je uradni Guinessov sodnik Richard Stenning »po preverjanju podatkov v ozadju« potrdil, da se je kviza udeležilo 15.225 slovenskih šolarjev od četrtega do devetega razreda, pri tem pa je izročil tudi certifikat.

Prijavljenih je več kot dvajset tisoč osnovnošolcev z dvesto slovenskih šol, a treba je bilo odgovoriti na vsako vprašanje, sicer sodelujoči ni bil priznan v kvoto udeležencev.

Največji spletni kviza na svetu – tokrat o varni rabi interneta – je vodil stand-up komik in televizijski voditelj Sašo Stare. FOTO: zajem zaslona

Vse se je začelo nekaj pred 11. uro v prilagojenem studiu v ljubljanskem BTC, od koder se je po kanalu na youtubu kot moderator s pomočjo navihane pomočnice Sofie Knez javil Sašo Stare in tako naslednjo uro narekoval tempo reševanja nalog iz osmih veščin, ki so nujno potrebne za varno, učinkovito in odgovorno rabo interneta in digitalnih medijev, šolarji pa so na svojih mobilnikih, tablicah ali računalnikih reševali vprašanja iz vsakega področja, pri čemer so bili pri vsakem na voljo štirje možni odgovori.

Vse zelo dobro organizirano

Kot je še pred tekmovanjem za Delo poudaril Guinnessov sodnik Richard Stenning, ki je zato pripotoval v Ljubljano, je bilo pomembno predvsem, da vsak reši vsa vprašanja. Da je danes treba odgovoriti, tudi če ne znaš, je opominjal med reševanjem tudi Stare in ob tem dodal, naj tega ne počnejo »na normalnih testih v šoli, danes pa lahko blefirate«.

Pri vsakem vprašanju so bili štirje mžni odgovori, treba pa je bilo odgovoriti na vse. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kot je že včeraj ocenil Stenning, je bilo vse zelo dobro pripravljeno in organizirano, tako da je optimistično zrl na to, da slovenski osnovnošolci premagajo zadnji rekord te vrste, ki so ga 15. novembra lani s spletnim kvizom osvojili uporabniki avtomobilistične revije Autotrade, pri katerem jih je sodelovalo 7279.

»Treba je zadostiti več strani dolgim Guinnessovim pravilom, če vse poteka v skladu z njimi, pa moramo tako ali drugače preverjati tudi na lokaciji. Pri spletnem kvizu so preverjanja tudi nekoliko drugačna,« je še povedal. Med pravili je izpostavil še dve pomembni, in sicer da je vsak moral reševati na svoji napravi in da je moral kviz potekati eno uro brez prekinitev. Poleg njega sta bili prisotni še dve nevidni priči.

Vrhunec Spletnih briht

Naskok na Guinnessov rekord je pravzaprav sklepni vrhunec izobraževalnega programa Spletne brihte, ki ga Zavod Varni internet že tretje leto izvaja po slovenskih osnovnih šol v sodelovanju z družbo A1 in v okviru katerega so o varni, učinkoviti in odgovorni rabi spleta in digitalnih medijev poučili že 8700 otrok in mladostnikov, približno štiri tisoč jih še bodo do konca leta, je povedal Tilen Dominko, koordinator programa Spletne brihte.

Ta izobraževalni program, ki ga pri A1 Slovenija kot ponudniku interneta jemljejo za enega ciljev svoje družbene odgovornosti, je v obliki enoinpolurnih delavnic potekal na šolah, ki jih obiskuje manj kot 350 učencev, teh je največ v manjših krajih na podeželju. Tako so se odločili, ker takšne vsebine ponavadi ne pridejo do njih, internet pa je prisoten povsod. Kot je povedal Dominko, bi poučenost šolarjev o varni rabi spleta in digitalnih medijev ocenil s slabo 2.

»Načeloma se zavedajo večine pasti, ki jih prinaša splet, a ko so v navidezno varnem zavetju svoje sobe, pri prijatelju ali babici, jih ekran prevzame in na vse to pozabijo,« je opomnil.

Šola z eno najbolj množičnih zasedb je bila ljubljanska OŠ Franceta Bevka. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Za prijavljene šole so pripravili spletne učilnice, v katerih so učenci lahko zadnja dva meseca lahko dostopali do vsebin od predavanj do videoposnetkov, ki jih je obravnaval kviz, za kviz pa so sestavili povsem nova vprašanja. Ker so sodelovali različno stari učenci, so bila nekatera vprašanja za najmlajše pretežka, za najstarejše pa prelahka. A kot rečeno, pomembno je bilo odgovoriti, tudi če nisi znal.

»Glavni štab« kviza, kjer so se zbrali odgovorni v tem projektu in tudi novinarji in fotografi, je bil na ljubljanski Osnovni šoli Franceta Bevka, ki je bila šola z eno najbolj množičnih zasedb, sodelovalo je 320 učencev od 5. do 9. razreda ter četrtošolci, ki obiskujejo dodatni pouk računalništva. Kot je povedala ravnateljica Barbara Kampjut, se tudi sicer veliko angažirajo, da bi učenci pridobili veščine, kako kritično uporabljati splet in se zavedati nevarnosti, pogosto sodelujejo z Varnim internetom in Safe.si.

Za zmagovalce je predviden denarni sklad v višini 10.000 evrov za nakup računalniške opreme, katere tri najboljše šole bodo dobile po 5000, 3000 in 2000 evrov, pa še ni znano.