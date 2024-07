Sodnik: Prestopili ste mejo od zaskrbljenega aktivista do fanatika

Za okoljske protestnike, ki s sloganom in imenom Just Stop Oil vzbujajo pozornost z napadi na umetnost v galerijah in muzejih po svetu, med drugim so vrgli pire krompir v Moneta, paradižnikovo juho pa v Van Goghove sončnice, se morda začenjajo težji časi. Pet aktivistov organizacije, ki so novembra 2022 več dni zapored začasno zaustavljali promet na londonski obvoznici M25 z zahtevo, da vlada ustavi nove naftne in plinske projekte, je sodnik obsodil na dolge zaporne kazni. »Prestopili ste mejo od zaskrbljenega aktivista do fanatika«.

Roger Hallam, Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whittaker De Abreu in Cressida Gethin so bili prejšnji teden spoznani za krive zarote. Hallam je bil obsojen na pet let zapora, ostali štirje pa na štiri leta. To so najdaljše kazni v Združenem kraljestvu za nenasilne proteste, saj presegajo tiste, ki so jih že prejeli protestniki iste okoljske skupine, poroča Guardian.

Vseh pet je po zoomu nagovarjalo druge potencialne prostovoljce za akcije na strateških točkah londonske obvoznice, kar je vključevalo tudi plezanje po mostovih nad avtocesto. Ob klicih je Hallam dejal, da nameravajo povzročiti »največjo motnjo v sodobni britanski zgodovini«. Po navedbah tožilstva je kampanja v štirih dneh povzročila gospodarsko škodo v višini skoraj 750.000 funtov, poleg tega pa je dodatno delo policijo stalo skoraj milijon funtov (več kot milijon sto tisoč evrov). Tudi dvoinpoltedensko sojenje se je tu in tam sprevrglo v kaos, 11 ljudi je bilo celo aretiranih zaradi nespoštovanja, potem ko so protestirali pred sodiščem v Southwarku z napisi: »Porotniki imajo pravico slišati vso resnico.« Just Stop Oil je britanska okoljska aktivistična skupina, ki želi prepričati britansko vlado, da ustavi nove licence za fosilna goriva.

Tožilci so v procesu trdili, da so protesti prizadeli več kot 700.000 vozil. FOTO: družabna omrežja

Sodnik Christopher Hehir je včeraj ob izreku kazni dejal, da obstaja znanstveno in družbeno soglasje, da se dogaja podnebni razpad, ki ga povzroči človek, in da je treba ukrepati, da bi ga preprečili. »Priznavam, da se vsaj z nekaterimi pomisleki, ki vas motivirajo, vsaj do neke mere strinjajo mnogi. Toda imenovali ste se za edine razsodnike glede tega, kaj je treba storiti glede podnebnih sprememb, pri čemer vas ne zavezujejo niti načela demokracije niti vladavine prava. Zaradi vašega fanatizma ste popolnoma brezbrižni za pravice svojih sodržavljanov.«

Vsak obtoženec je trdil, da jim ni bilo zagotovljeno pošteno sojenje, potem ko je sodnik odločil, da dokazi o podnebnih spremembah, ki so jih obtoženci želeli izpostaviti kot ključno motivacijo za svoja dejanja in so po njihovem mnenju predstavljali razumen izgovor zanje, ne

Michel Forst, posebni poročevalec ZN o zagovornikih okolja, ki se je udeležil dela sojenja, je ob koncu izdal izjavo. »Danes je črn dan za okoljske proteste v Združenem kraljestvu. Prav tako bi nas vse to moralo opozoriti na stanje državljanskih pravic in svoboščin v Združenem kraljestvu.«