Sodobno bivanje v nastajajoči istrski soseski Murva

Nedaleč od obalnega vrveža slovenske Istre, v mirni vasici Šmarje, bodo kmalu zgradili sosesko Murva, ki bo obsegala štiri bloke s 44 stanovanji in štirimi poslovnimi prostori ter 16 vrstnih hiš. Gradnja in tudi prodaja stanovanj in vrstnih hiš sta že v polnem teku. Nekaj enot je že prodanih ali rezerviranih, zato se, če vam je ljub počasnejši ritem istrskih vasic, čim prej obrnite na ljubljansko nepremičninsko agencijo Stoja Trade, ki skrbi za prodajo soseske Murva.

Prvi objekti Soseske Murva že rastejo. Foto Stoja Trade

Ne zamudite priložnosti za brezskrbno bivanje, obkroženo z naravo in razkošjem. Naredite korak do popolnega doma v središču istrske idile. Preverite proste kapacitete in si zagotovite nakup!

V idilični istrski vasici gradijo novo sosesko Murva. Foto Arhiv Stoja Trade

Vile po vaši meri - že od 480.000 evrov z DDV dalje

Najzahtevnejšim kupcem so namenili 16 vrstnih hiš, dvonadstropnih vil, ki jim lahko prilagodite kletni prostor glede na lastne potrebe. Ker je projekt v fazi gradnje, se še vedno lahko odločite za vilo brez kleti, kar je odlična izbira za vse kupce, ki ne potrebujejo toliko prostora. V primeru nakupa vile brez kleti, bo kupec prihranil kar 130.000 evrov.

Na gradbišču je zelo živahno. Foto Stoja Trade

Dodatna možnost, ki jo ponuja investitor pa je tudi prodaja vile v V. gradbeni fazi, kar pomeni, da je zunanjost hiše popolnoma zaključena, medtem ko je notranjost hiše v III. gradbeni fazi in omogoča kupcu dokončanje z lastnimi materiali in po lastnih željah in potrebah. V primeru nakupa vile v V. gradbeni fazi bo kupec prihranil okoli 80.000 evrov.

Soseska Murva je tako pot k uresničitvi vaših sanj o idealnem bivališču.

V soseski bo tudi 16 dvonadstropnih vil. Kupci, ki bodo pohiteli, se lahko odločijo tudi za ugodnejšo gradnjo brez kleti ali cenejši nakup vile v V. gradbeni fazi. Foto Arhiv Stoja Trade

Sicer pa so arhitekti pri snovanju vil veliko pozornosti namenili izbiri visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo trajnost in estetski videz. Velika okna, značilna za vile, omogočajo veliko naravne svetlobe in razstirajo osupljiv razgled na okoliško naravo. Vsaka vila se izkaže za simbol prestiža, obenem pa ponuja udobje in funkcionalnost, ki zadovoljita najzahtevnejše okuse. Z združitvijo premišljenega načrtovanja, dovršene arhitekture in visokokakovostnih materialov so te vile vrhunec luksuznega bivanja v edinstvenem okolju kraškega sloga. Kupci vil lahko naročijo tudi izdelavo bazena.

Vile so namenjene najzahtevnejšim kupcem, ki lahko ob nakupu naročijo tudi izdelavo bazena. Foto Arhiv Stoja Trade

Ubežite mestnemu vrvežu

Toplejše ozračje in počasnejši ritem življenja sosesko Murva brez dvoma postavljata med bolj zaželene lokacije v Sloveniji. Obkrožena je s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi. V okolici so številne sprehajalne poti, ki ponujajo pogled proti morju v različnih letnih časih. Naselje je hitro dostopno iz vseh smeri in je le lučaj od mesta Koper, pa tudi skok do Pirana ali sosednjih držav Italije in Hrvaške vam ne bo vzel veliko časa.

Gradnja Soseske Murva je v polnem teku. Foto Stoja Trade

Arhitektura ob morju in kamnita brezčasna gradnja ustvarjata pravljično oazo, kjer bodo prebivalci našli sprostitev in mir. V neposredni bližini soseske je tudi vsa potrebna infrastruktura, kot so šola, nogometno igrišče, zdravstveni dom, gostišča, pošta, frizerski salon, trgovine in tudi vinske kleti – lahko bi rekli, da soseska ponuja vse, kar potrebujete za lahkotnost bivanja.

V soseski Murva so tudi štirje bloki. Foto Arhiv Stoja Trade

Soseska je idealna za družine, pare in posameznike, ki želijo ubežati mestnemu vrvežu in svoj prosti čas preživljati v zeleno-modrem raju. Če iščete dom, ki ob udobju in varnosti zagotavlja tudi prefinjen način življenja, preverite proste rezidence in si zagotovite nakup.

Zagotovite si nakup svoje nepremičnine že danes, vseljiva bo junija 2025. Predvidena cena za: - garsonjere je od 192.354,20 evra, - trisobna stanovanja od 282.335,12 evra in - štirisobna stanovanja od 304.004,82 evra.

Na voljo le še nekaj stanovanj

Soseska Murva je zasnovana premišljeno. Kot smo že zapisali, jo sestavljajo štirje bloki, štirje poslovni prostori in 16 vil z bazenom, ki ustvarjajo harmonično celoto. Ta združuje kakovost in lahkotnost bivanja. Zunanje površine so skrbno oblikovane za druženje in uživanje v skupnosti. Premišljeno oblikovani tlorisi navdušujejo s pravilno razporejeno bivalno površino, teraso in velikimi okenskimi površinami.

Rezidence in vile Murva so odlična priložnost za tiste, ki si želijo kakovostnega bivanja v idiličnem okolju, bodisi kot stalno prebivališče bodisi kot počitniški apartma, ki ponuja priložnost za dodatni zaslužek.

Sodobno zasnovana stanovanja Foto Arhiv Stoja Trade

Soseska Murva Ekskluzivna prodaja Stoja Trade, d. o. o., Ljubljana Lokacija: Šmarje Možnost vselitve: junij 2025 Razpoložljive velikosti rezidenc: od 49 do 94 m2 neto površine, vsa stanovanja imajo ložo, nekatera pritlična tudi atrij Cene: - garsonjere od 192.354,20 evra do 246.966,30 evra, - trisobna stanovanja od 282.335,12 evra do 305.040,79 evra ter - štirisobna stanovanja od 304.004,82 evra do 354.922,27 evra. Letnik: novogradnja Za več informacij obiščite: www.rezidencemurva.si Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade.