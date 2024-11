Po požaru so spet zadoneli notredamski zvonovi

Danes so v Parizu prvič po uničujočem požaru pred petimi leti spet zadoneli zvonovi v znameniti katedrali Notre-Dame. Zven osmih mogočnih zvonov severnega zvonika se je zaslišal le malo po 10.30; najprej so zadoneli drug za drugim, dokler jih ni vseh osem ubrano zapelo.

Philippe Jost, ki vodi javno družbo, zadolženo za obnovo, je trenutek, ko so se zaslišali, opisal kot prelep, pomemben in simboličen korak. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Ni še popolno, vendar bomo naredili tako, da bo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP obljubil, zadolžen za ponovno namestitev zvonov., ki vodi družbo, zadolženo za obnovo, je trenutek, ko so se zaslišali, opisal kot prelep, pomemben in simboličen korak. Triinšestdesetletni inženir z bogatim življenjepisom in izkušnjami je pri tej pomembni nalogi lani zamenjal generala, ki je umrl avgusta 2023 v nesreči na pohodu v Pirenejih. Pred tem je bil že njegov namestnik.

Prvi test notredamskih zvonov je potekal mesec dni pred napovedanim ponovnim odprtjem znamenite katedrale, simbola Pariza, ki so ga 19. aprila 2019 zajeli plameni. Prizori padajočega stolpiča niso pretresli le Parižanov, temveč tako rekoč vso svetovno javnost.

FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že takoj po požaru javnosti obljubil, da bodo v petih letih obnovili Notre-Dame in ga naredili »še lepšega« kot prej. V dela se je vključilo približno 250 podjetij in več sto strokovnjakov, vsa obnova je stala več sto milijonov evrov. Požar je med drugim uničil del severnega zvonika, iz katerega je bilo treba med sanacijo odstraniti zvonove, jih očistiti ter jih nato vrniti v svoj prostor. Pred tem pomembnim korakom so jih tudi blagoslovili. Najtežji, imenovan Gabriel, tehta več kot štiri tone, najlažji, Jean-Marie, pa 800 kilogramov.