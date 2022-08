Visoko v nebo, v svobodo, življenje in zmago

V nadaljevanju preberite:

Planino Kozara, ki leži na severozahodu Bosne in Hercegovine, imenujejo tudi lepotica Krajine. V najbolje ohranjenem delu, narodnem parku Kozara, lahko obiskovalec preživi zanimive aktivne dni, pa naj bo to s kolesom, peš, na lovu, ribolovu, s plavanjem, vodnim športom ali smučanjem pozimi. V vsakem letnem času je zanimiv obisk osrednjega vrha Kozare, Mrakovice, kjer je monumentalen spominski kompleks. Govori o najtežjih časih ljudi iz teh krajev in je dokaz, da kvalitetna arhitektura presega tudi politične in ideološke okvire.