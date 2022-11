Stanovanje, kjer ima domišljija prosto pot

V stanovanju ob vznožju Golovca si je svoj mali košček raja želel urediti mlad intelektualec, ki je zasnovo interierja prepustil kreativnosti arhitektov. Nastal je ambient, odet v temne barve in tapete z razkošnimi naravnimi motivi, pravzaprav čaroben prostor za mladega svetovljana, ki svoj mir in navdih najde v prebiranju knjig.

Stanovanje se na eni strani dviga nad razmeroma prometno obremenjeno cesto in je usmerjeno proti centru mesta, na drugi strani pa se pogled odpre proti gozdu. Arhitekti Tina Begović, Urša Kres in Urban Pahor iz biroja idea:list studio so ga zasnovali po meri uporabnika. »Že prvi stik z naročnikom je bil tokrat drugačen, poseben. Drznost in drugačnost sta bili po njegovih besedah tisto, kar ga je pripeljalo do vrat našega biroja. Njegove želje oziroma zahteve pa precej preproste: želel je interier, ki naj bo čaroben, barvit, kreativen, takšen, kjer ima tako med ustvarjanjem interierja kot tudi med bivanjem domišljija prosto pot,« pravijo arhitekti iz studia idea:list.

Tapete z naravnimi motivi

In kakšne so bile želje naročnika? Delovni kotiček, ki ga je mogoče uporabljati sede ali stoje, in veliko knjižnih polic. Prav tako v stanovanju ni in ne bo televizije. Preostalo je bilo prepuščeno arhitektom. »Tako je bila naša naloga precej posebna, svobodna pri snovanju interierja, hkrati pa izredno odgovorna, da za naročnika ustvarimo prostor, ki ga bomo ukrojili po njegovi meri, ki svoj mir najde v prebiranju knjig in prepozna lepoto tako v s svetlobo obdanem ambientu kot tudi v njenem nasprotju – globini sence,« pravijo sogovorniki in dodajajo, da je bilo izhodišče oblikovanja edinstvenost uporabnika. »Želeli smo ustvariti čaroben prostor za posameznika, ki svoj mir in navdih najde v prebiranju knjig. Ambient, kjer se trenuten 'svet' ustavi in v ospredje stopijo sanje in domišljija,« odgovarjajo.

Ambient stanovanja soustvarjajo tapete, temne barve in izbrani materiali. FOTO: Blaž Gutman

Omenjena izhodišča so narekovala oblikovanje večplastnega interierja, ki se lahko spreminja in ustvarja različne ambientalne scenarije v prostoru. »Zidovi, odeti v temne barve in tapete z domišljijsko pokrajino ter naravnimi motivi bogate flore in favne, dobijo skoraj rajsko podobo in teatralno patino, ki se spreminja s svetlobo, ki pronica v prostor. Navidezno drugo časovno komponento v obliki tapet in temnih barv s svojo mehkobo in nežnostjo dopolnjujejo zavese v globokih barvnih odtenkih. Te ne le zatemnijo prostor, temveč na željo naročnika nekoliko zadušijo hrup, ki prihaja s prometne ceste ob objektu. Protiutež mehkemu oblikovanju sten in zaves predstavlja pohištvo, ki je sestavljeno iz preprostih geometrijskih volumnov in oblik (kubus, stožec, krogla), hkrati pa v prostor vnaša nepričakovan sodoben kontrast omenjenemu ambientu,« še pojasnjujejo arhitekti.

Ogledala na nepričakovanih mestih

Na relativno razkošni kvadraturi (84 kvadratnih metrov) so v stanovanju vse osnovne funkcije sodobnega doma, ob tem pa tudi kotiček, namenjen delu od doma. Delovna miza je zasnovana tako, da omogoča stoječe ali sedeče delo, dolga zavesa, ki se vije skozi dnevni prostor, pa poleg zatemnitve osrednjega prostora omogoča zastiranje dnevne sobe od delovnega prostora. »Koncept nalaganja volumnov, ki ga dopolnjujejo mehkejše geometrijske oblike, je povsod prepoznaven in se ponovi tudi v spalnem delu stanovanja,« so povedali arhitekti.

Tudi kuhinja je odeta v temne barve. FOTO: Blaž Gutman

V stanovanju ni televizije, je pa veliko knjig, ki soustvarjajo interier osrednjega prostora in spalnice. »Svet domišljije med drugim odpirajo tudi ogledala, ki se pojavljajo na nepričakovanih mestih v stanovanju ter zrcalijo posamezne izseke interierja in mistične poglede, ki jih s svojo pozicijo v prostoru postavimo sami,« še pravijo arhitekti.

Nekatere omejitvevedno obstajajo

Pri snovanju interierja so imeli veliko bolj proste roke, kot je običajno pri takih projektih. Kot pravijo, pri arhitekturi oziroma oblikovanju interierja nekatere omejitve vedno obstajajo, to je lahko tako obstoječe stanje, statika, materiali, kot tudi finančne omejitve, specifične želje naročnikov ali pa funkcionalne omejitve.

»Ravno te omejitve spodbudijo kreativnost, da najdemo oblikovno in funkcionalno skladne rešitve znotraj danih okvirjev. Vedno pa, tudi v primerih, ko imajo stranke že zelo natančne želje, čutimo poslanstvo, da predstavimo rešitve, ki se nam zdijo najboljši odgovor na dano situacijo,« odgovarjajo arhitekti. Tokrat jih je ta pripeljala do interierja, ki je dramatičen in hkrati čaroben. Najbolj ga zaznamujejo tapete, posebno zgodbo ustvarjajo zrcala in seveda nešteto knjig, ki skupaj s skrbno izbranimi barvami in materiali ter tapetami tvorijo unikaten ambient.