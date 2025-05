Stavnice zadržane, poznavalci Klemna Slakonjo vidijo v finalu

V Baslu nocoj še ne bo belega dima. Novega zmagovalca Evrovizije bodo okronali v noči na nedeljo, bo pa drevi jasno, katerih deset držav bo ostalo v boju za kristalni mikrofon in katerih pet se bo poslovilo. Med zadnjimi naj bi bila, če je verjeti stavnicam, tudi Slovenija. Klemnu Slakonji stavne hiše pripisujejo 52 odstotkov možnosti za napredovanje, kar je precej več kot pred prihodom v Švico, pa vendar je pred našo državo še vedno deset drugih z boljšo popotnico pred prvim polfinalom.

Sodeč po stavnicah, ki poleg aktualne skladbe upoštevajo tudi pretekle rezultate države in ne nazadnje diasporo, ni dvoma, da se bodo v finale uvrstile Švedska (prva favoritinja tekmovanja), Estonija, Nizozemska in Ukrajina, prav tako naj bi v soboto nastopila Albanija in Ciper. Kot precej zanesljive finaliste napovedujejo še Poljsko, Belgijo in Norveško. Za zadnje mesto v sobotnem večeru bi se lahko spopadle države, ki jim poznavalci v evrovizijskem žargonu pravijo »mejni kvalifikanti«. Za presenečenje bi lahko poskrbel tudi slovenski predstavnik.

»Mislim, da je Klemnova pesem ena od najboljših na tekmovanju. Govori o resnični in za glasbenika osebni problematiki,« je za Delo pred generalkami v Baslu razmišljal britanski publicist in avtor knjige Evrovizija: zgodovina sodobne Evrope skozi največje svetovno glasbeno tekmovanje Chris West. »Pravo vprašanje pa je, ali bo dovolj gledalcev to razumelo že ob prvem ogledu – in na to ne znam odgovoriti. Trenutno stavnice niso najbolj optimistične, a močno upam, da se motijo.«

V Baslu bo danes znana prva deseterica finalistov. FOTO: Gašper Završnik

Podobno je razmišljal Víctor Escudero, član komentatorske ekipe španske nacionalne televizije RTVE. Uspeh slovenskega predstavnika je, kakor je poudaril pred časom, odvisen od tega, ali mu bo prek malih zaslonov uspelo prenesti sporočilo o premagovanju partnerkine bolezni. Sodeč po videnem na generalkah mu je to v precejšnji meri uspelo.

»Evrovizijski nastop je v primerjavi s tistim na Emi izpopolnjen in izboljšan. Klemen obvladuje kamero, poleg tega se mu na koncu pridruži [partnerka] Mojca Fatur, s čimer bodo gledalci pred malimi zasloni razumeli pomen pesmi,« je pojasnil v pogovoru za Delo. To bi bilo po njegovih besedah lahko dovolj, da bi se Slovenija ob tridesetem nastopu tretjič zapored uvrstila v finale.

Intimna odrska postavitev

Slovenska odrska postavitev je intimna. Njena glavna ideja je nagovoriti gledalce s sočutjem, vprašanjem minljivosti in upanjem, kar poskuša doseči z družinskimi posnetki, ki se vrtijo v ozadju, bližnjimi kadri in ne nazadnje s srečnim koncem, ko se v objemu Klemna Slakonje pojavi Mojca Fatur, ki ji je pesem tudi posvečena.

»Klemen je preprosto čudovit z nostalgičnim in minimalističnim slogom nastopa, ki razkriva njegovo pravo umetniško bistvo. Zgodba pesmi res dobro pride do izraza, prisotnost njegove žene na odru je ganljiva,« je dejala britanska vlogerka Laura Mallindine, ki je napovedala, da bi lahko bila Slovenija ena izmed nenadejanih finalistk. Pri tem bi ji lahko bila v pomoč tudi sestava prvega polfinalnega večera, v katerem prevladujejo pesmi s hitrim tempom.

Medijsko središče v Baslu FOTO: Gašper Završnik

Da je Klemen Slakonja z odrskim nastopom zaigral na prave strune, je prepričan tudi španski ustvarjalec digitalnih vsebin Helio Roque. »Prej pesmi nisem posvečal veliko pozornosti, zdela se mi je lepa, a brez večjih možnosti. Zdaj se mi zdi, da gre za privlačno točko, za katero bodo ljudje glasovali, predvsem starejši gledalci,« je bil jasen in dodal, da bo veliko odvisno tudi od komentatorjev in načina, kako bodo predstavili zgodbo, ki je navdihnila pesem How Much Time Do We Have Left.