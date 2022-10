100 let medija, ki je ustvaril Elizabeto II. in Davida Attenborougha

BBC, British Broadcasting Corporation, ena najbolj prepoznavnih in spoštovanih britanskih globalnih blagovnih znamk, je kot prva javna radiotelevizija in vzor vsem drugim tudi ena pomembnejših institucij na svetu. BBC vsak teden doseže 492 milijonov gledalcev po vsem svetu, BBC World Service, ki oddaja v kar 41 jezikih, pa približno 364 milijonov. Ta teden praznujejo 100. rojstni dan, ob katerem izpostavljajo mejnike, številne zanimivosti in osebnosti, ki so ustvarjale njihovo bogato zgodovino. Četudi se zavedajo negotove prihodnosti, vanjo, vsaj javno, zrejo z optimizmom.

»To je čas za praznovanje, a tudi za sprejemanje prihodnosti. Verjamem, da so najboljši časi še pred nami. Vedno smo bili inovativni, pripravljeni na spremembe in se prilagajati. Če bomo še naprej na prvo mesto postavljali javnost, bomo informirali, izobraževali in zabavali tudi v naslednjem stoletju,« je na torkov praznični dan povedal predsednik programskega sveta Richard Sharp.

V teh dneh se ozirajo predvsem na minule uspehe, z zanimivimi prispevki tudi univerzitetnih profesorjev na spletni strani predstavljajo 100 mejnikov, 100 najpomembnejših osebnosti in 100 glasov, kot kakšna skrinjica čudes pa se kaže seznam 100 zanimivosti, povezanih z njihovo hišno zbirko, pri čemer bodo stoto razkrili šele konec leta. Vse njihove gledalce in poslušalce vabijo tudi na oglede stavb in hiš, v kateri so nastajali ali pa še vedno nastajajo njihovi programi. Ob jubileju se bo 26. oktobra kot poseben gost v oddaji The Repair Shop (Popravljalnica) z mojstri za popravila in obnove srečal kralj Karel III., kraljeva kovnica pa je BBC na čast izdala tudi priložnostni spominski kovanec za 50 penijev.

Redni radijski program iz londonskega studia 2LO so začeli oddajati 14. novembra 1922, redni televizijski

2. novembra 1936,

15. decembra 1997

pa so predstavili svojo spletno stran.

Tudi kraljica in Attenborough

Čeprav za uradni rojstni dan šteje 18. oktober, pa so na ta dan pred stotimi leti British Broadcasting Company ustanovili večji britanski proizvajalci radijskih sprejemnikov, da bi spodbudili njihovo prodajo. Tudi komentator Guardiana Mark Lawson, skoraj dve desetletji znan radijski voditelj BBC, je zapisal, da bi morali stoletnico praznovati šele čez dobrih pet let, 1. januarja 2027.

Tedaj je bila namreč podpisana kraljeva listina, ustavni temelj BBC, v katerem so zapisane vse temeljne naloge, predvsem nepristransko poročanje in delovanje v korist javnosti in javnega interesa, britanski monarh pa jo mora potrjevati na vsakih deset let.

»British Broadcasting Company je bila 18. oktobra 1922 zasebni radijski konzorcij, ki je radijski program oddajal predvsem zaradi zakupa omrežja, a ker je direktor John Reith vodil obe instituciji in je logotip ostal javnemu servisu, je kljub vsemu na mestu razrezati torto,« je zapisal Lawson. Opomnil je tudi, da je tudi dve najbolj priljubljeni britanski osebnosti minulega stoletja kraljico Elizabeto II. in znamenitega ustvarjalca poljudnoznanstvenih oddaj o planetu sira Davida Attenborougha ustvaril BBC.

»Od kraljičinega prvega vsakoletnega božičnega radijskega nagovora leta 1952 (od 1957. tudi po televiziji) do praznovanja platinastega jubileja in kratkega videa z medvedkom Paddingtonom je oblikoval tako njeno kot podobo monarhije.«

Televizija je poletela s kronanjem

Mimogrede, božični nagovor na radiu je uvedel že njen ded kralj Jurij V. leta 1932, govor mu je napisal znameniti pisatelj Knjige o džungli Rudyard Kipling. Njen stric, kralj Edvard VIII., se je v zgodovino vpisal kot kralj, ki je zaradi poroke z ločenko Wallis Simpson abdiciral v radijski mikrofon. Tudi pri njegovem bratu nasledniku, kraljičinem očetu kralju Juriju VI., je javni servis imel pomembno vlogo.

Komaj šest mesecev po tem, ko je BBC začel redno oddajati televizijski program, natančneje 12. maja leta 1937, so lahko gledalci, čeprav jih je v tistem času bolj malo imelo televizijski sprejemnik, lahko spremljali njegovo kronanje, četudi ne v celoti in tudi samega kronanja ne, so pa lahko spremljali procesijo od slavoloka Marble Arch po aveniji Constitution Hill do Buckinghamske palače. Kot tedaj največji televizijski podvig s terena v zgodovini je tudi za gledalce pomenil prelom, saj so monarha v sliki in z zvokom lahko prvič »sprejeli« v svojem domu.

Če so bile ob njegovem kronanju tri kamere, jih je bilo leta 1953, ko so okronali njegovo hčer Elizabeto, več kot dvajset na različnih lokacijah, tehnologija je bila mnogo bolj izpopolnjena, slika jasnejša, gledalci pa pomnoženi; bilo naj bi jih 21 milijonov. Priprave so se začele več kot leto poprej, takoj po kraljevi smrti. Kot je ocenil nekdanji generalni direktor Ian Jacob, je bilo kronanje tisto, s katerim je televizija poletela, in vsakdo si jo je od tega trenutka želel. Sicer pa je BBC postavil pomemben mejnik leta 1948, ko je prvič prenašal olimpijske igre z londonskega Wembleyja, in sicer kar v 61 držav, tako da so prve olimpijske igre po koncu druge svetovne vojne lahko spremljali po vsem svetu.

Beatelsova uspešnica, ki jo je naročil BBC

Sredi 50. let so uvedli prva televizijska poročila, sprva brez napovedovalca, predstavili so program za gluhe in naglušne otroke, v času vietnamske vojne in hipijevske revolucije, 25. junija 1967, so za satelitsko televizijsko produkcijo v živo Our World, ki je bil predvajan v štiriindvajsetih državah, najslavnejši glasbeni skupini na svetu The Beatles za to priložnost naročili, naj zapojejo povsem novo pesem. All You Need Is Love je postala hipna uspešnica, na lestvici UK top 40 je vztrajala 13 tednov, tri tedne na prvem mestu. Istega leta so se kot prvi v Evropi proslavili s televizijskim programom v barvah, dve leti pozneje z odmevnim spremljanjem človekovega pristanka na Luni. Ta zgodovinski trenutek, ki ga je po vsem svetu spremljalo 650 milijonov ljudi, je bil tudi prvi celonočni prenos na BBC, ki je skupno trajal 27 ur.

BBC je že s povezanostjo z greenwiškim observatorijem poslušalcem nadomeščal uro, pozneje tudi z znamenitim zvenom Big Bena, Britanci so prek radijskih valov 3. septembra leta 1939 slišali premiera Nevilla Chamberlaina, da je »ta država v vojni z Nemčijo«, in spremljali razvoj dogodkov v znamenitih Churchillovih govorih. Ta danes ena najprepoznavnejših medijskih hiš je ustvarila serije oziroma nadaljevanke, kot so Doctor Who, Samo bedaki in konji, Top Gear, Prevzetnost in pristranost in Telebajski.

Te so zaradi otročje govorice podobno kot pri lutkah Billu in Benu v oddaji Flower Pot Men v 50. letih spremljale številne kritike, a so pri najmlajših gledalcih doživeli veliko priljubljenost. Prenašal je kraljevo poroko 20. stoletja princa Charlesa in princese Diane pa tudi njen pogreb in vse druge večje kraljeve dogodke.

Podobe sestradanih in umirajočih etiopskih otrok v televizijskem poročilu novinarja BBC Michaela Buerka iz leta 1984 pa so sprožile veliko humanitarno gibanje, ki je vrhunec doseglo z znamenitim dobrodelnim koncertom Live Aid, ki sta ga leto zatem organizirala Bob Geldof in Midge Ure v Londonu in Filadelfiji v ZDA. To je bil tudi eden najzahtevnejših in največjih satelitskih in televizijskih neposrednih prenosov, saj si ga je ogledalo 1,9 milijarde ljudi v 150 državah. Samo s koncertoma so zbrali 150 milijonov funtov.

Okoljevarstvenik in simpatični starec

Med zanimivejšimi predmeti, ki jih hranijo, je prošnja danes 96-letnega Davida Attenborougha, ki pa so jo pri BBC zavrnili. V začetku 50. let se je prijavil za producenta pri radijski oddaji Home Talks, opisal je svoje nedavne izkušnje pri tisku in kraljevi mornarici, fotografiji pa je priložil tudi kuverto in znamko, da bi mu odgovorili. Zavrnili so ga, ker z radiem ni imel izkušenj, a so že leto zatem odkrili njegov talent pri televiziji.

Danes enemu svojih najprepoznavnejših glasov in obrazov priznavajo, da je spremenil tako BBC kot naša življenja. Čeprav je bil nekaj časa tudi v vodstvu BBC Two, se je leta 1972 vrnil k ustvarjanju poljudnoznanstvenih oddaj. Danes ni znan le kot avtor serij Life on Earth, The Private Life of Plants, Planet Earth in Blue Planet, ampak tudi kot glasen okoljevarstvenik.

Izpostavljajo tudi hojco vojnega veterana Toma Moora, ki je v prvem valu pandemije koronavirusa s hojo po svojem vrtu za britanske zdravstvene delavce nameraval zbrati 1000 funtov, a ko so pri lokalnih radijskih postajah začeli zbirati zgodbe ljudi, ki v težkih časih spreminjajo stvari na bolje, in je njegovo namero njegova hči zaupala BBC Three Counties Radio, je simpatični in vztrajni starec osvojil srca ljudi po svetu.

Prav tistega aprila leta 2020 je praznoval sto let, naposled pa zbral kar 40 milijonov funtov in tik pred koncem življenja od kraljice Elizabete prejel viteški naziv. Zgodba, ki jo predstavljajo kot najbolj zgovorno, kako je BBC vselej razmišljal tudi o lokalnih skupnostih in jih podpiral.