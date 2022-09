Šahovski škandali: od straniščne afere do goljufije na olimpijadi

Ime Magnusa Carlsena, šahovskega superdečka, ki je pred očmi javnosti odrasel v velemojstra, je še naprej v središču drame, ki ji že pravijo škandal. Po zadnji potezi, ki je 31-letni Norvežan ni potegnil na šahovnici, ampak na družbenih omrežjih in tudi javno obtožil 19-letnega Američana Hansa Niemanna goljufanja, se s tem ne ukvarjajo več samo šahovski mojstri in analitiki, temveč splošna javnost. Mednarodna šahovska zveza (Fide) je tako danes vendarle napovedala, da bo preiskala obtožbe.

Poziv Fide Zveza Fide je ob napovedi preiskave gledalce in ljubitelje šaha pozvala, da naj ne ugibajo, kaj naj bi se zgodilo, niti o tem, kakšen naj bi bil rezultat preiskave ter morebitne sankcije, dokler preiskava ne bo končana.

Devetnajstletni Američan je na na svetovni šahovski lestvici FIDE za 200 točk nižje rangiran od Norvežana. FOTO: Instagram

Tudi šah kot druge igre in navsezadnje športne discipline ni imun na iskanje bolj ali manj prefinjenih načinov, s katerimi si igralci poskušajo zagotoviti prednost oziroma zmago, se strinja slovenska velemojstrica Jana Krivec, toda etika je tu še vedno zelo pomembna. »Zelo cenjeno je odigrati partijo brez iskanja podlih načinov za pridobivanje prednosti. Do goljufov so šahisti zelo neprizanesljivi,« je povedala.

Naključij ni

Jana Krivec FOTO: FUDŠ

Čeprav so goljufije ali poskusi goljufij tako stari kot igra sama, so se začeli bolj širiti z razvojem računalniškega šaha, še zlasti potem ko so računalniki postali bistveno boljši od ljudi. In prav to je eden od načinov, po katerem je mogoče prepoznati goljufa: »V šahu imamo računalniške ocene in analize in že iz teh je mogoče videti, ali je človek igral preveč podobno računalniku. To je alarm, da goljufa. V šahu je namreč toliko možnosti, da nobena partija ni enaka, preveliko naključje bi bilo, da bi človek igral enako kot računalnik,« je pojasnila Jana Krivec, sicer doktorica psihologije.

To je nekako splošno sprejeto, zato spletne strani takšne igralce blokirajo, kot se je zgodilo tudi v primeru Hansa Niemanna, ki je priznal, da je v preteklosti že goljufal na Chess.com, zaradi česar so ga pri 12. in 16. letih blokirali na tej spletni strani, zdaj pa še tretjič.

Magnus Carlsen pravi, da ne bo igral proti tistim, ki o v preteklosti goljufali. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

Medtem ko nekateri šahovski analitiki menijo, da je ta primer zasenčil vse druge dvoboje in da se z njim preveč ukvarjajo, Jana Krivic pravi, da je na take stvari treba opozarjati. »Goljufanje je nesprejemljivo, v šahu in življenju nasploh. Šport mora biti zgled pravičnega bojevanja. Te vrednote je treba gojiti in jim slediti.« Navsezadnje v šahu velja pravilo, da nihče ne sme narediti nič takšnega, kar bi lahko vrglo slabo luč na igro.

Omenjenega primera sicer do vseh potankosti sicer ni spremljala, vendar se ji zdi pomemben alarm že to, da je v preteklosti nekdo goljufal. »Vedeti je treba, kdo je to že počel in ga spremljati.« V krogih vrhunskih igralcev po njenih besedah takih primerov tako rekoč ni, saj bi igralci – če bi goljufali –, bistveno več izgubili kot pridobili.

Madeži ostanejo

Med razvpitimi primeri je gotovo dvoboj Topalov–Kramnik, ki se ga je oprijelo ime straniščna afera ali v angleškem jeziku toiletgate. Ruski velemojster Vladimir Kramnik je leta 2006 med dvobojem za naslov svetovnega prvaka sumljivo velikokrat obiskal stranišče, ki je »edini prostor brez video nadzora«, kot je opozoril njegov nasprotnik, Bolgar Veselin Topalov.

Sledili so kablom, ki so vodili do zasebnih prostorov Kramnika, odvijale so se dolge analize, o tem so takisto poročali vsi svetovni znani mediji. Velikega zaključka ni bilo, Kramik je postal šahovski prvak, madež je ostal.

Tudi dvoboj Kramik–Topalov pred 16 leti se je sprevrgel v afero. FOTO: dokumentacija Dela

Ta je padel tudi na francosko ekipo, zlasti mladega igralca Sébastiena Fellerja med šahovsko olimpijado leta 2010 v Rusiji. Kot je pozneje pojasnila francoska šahovska zveza, sta bila v goljufijo med Fellerjevo igro z ruskim nasprotnikom vključena tudi trenerja, velemojstra Arnaud Hauchard in Cyril Marzolo. Slednji je spremljal igro po internetu in uporabljal računalniško programsko opremo, da bi določil najboljšo naslednjo potezo.

To je s kodiranim sporočilom poslal Hauchardu, ki se je nato usedel za določeno mizo v dvorani. Za vse tri so sledile suspenzije, predvsem pa se mladi perspektivni igralec, je dejala Jana Krivec, ni nikoli več pobral.