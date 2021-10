Stritarjeva bo postala svet v malem

Tradicionalni bazar, ki ga priprav­lja mednarodno združenje žensk Sila, po letu premora letos bo, je napovedala predsednica Sile Lali Sladjana Ilić, in to že jutri v stari Ljubljani. Stritarjeva ulica, od Tromostovja do Mestnega trga, se bo spremenila v kulinarični svet v malem. »V soboto se odpovejte kuhanju. Pridite že dopoldne in ostanite z nami do sredine popoldneva. Na naših stojnicah bo ogromno odlične hrane,« je zagotovila.

Na že 28. bazarju sodeluje 35 veleposlaništev, spremljali ga bodo tudi številni drugi dogodki; spektakularna bosta, kot so napovedali, uvodni nastop pihalcev na alpski rog iz Švice, ki jih bo spremljala švicarska metalka zastav, ter parada otrok iz nekaterih ljubljanskih športnih klubov.

V programu, ki bo potekal od 10.30 do 16. ure, bodo sodelovali tudi plesalci iz Doma starejših občanov Fužine, folklorna skupina otrok iz Dolskega in še nekateri drugi. Na delavnicah se bodo otroci preizkusili v umetniškem ustvarjanju, v nekaterih športih, poslušali zgodbice v različnih jezikih, izdelovali kitajske laterne (papirnate svetilke) in ob tem spoznali še kakšno pismenko. Obiskovalci bodo vabljeni tudi na virtualni sprehod po Ljubljani in kuharski spektakel na švicarski stojnici, kjer bo vlogo masterchefa prevzel robot. V okviru bazarja po potekala akcija učenja oživljanja, ki jo organizira Rdeči križ Slovenije, izvajali pa jo bodo mladi ­zdravniki.

Bazar je dobrodelen. FOTO: Leon Vidic/Delo

Bazar bo potekal s sloganom Lepo spanje za lepše sanje – sanjajte veliko, skupaj zmoremo več in bo kot vselej dobrodelni. Z zbranim denarjem bodo kupili postelje z vzmetnicami za Mladinsko zdravilišče Debeli rtič in za Društvo za cerebralno paralizo Sonček, Društvo prijateljev mladine Metlika bo s tem kupilo kurjavo za družino, ki potrebuje pomoč, Klimatsko zdravilišče Rakitna pa bo dobilo denar za pedagoško in psihoterapevtsko obravnavo s konji. Predsednica Sile je dodala: »Ni pomembno, koliko denarja bomo zbrali, pomembno je, da se bomo končno družili in omogočili druženje tudi vsem obiskovalcem.«

Bazar je minula leta potekal na začetku decembra. Lani je odpadel zaradi epidemije, letos pa so ga prestavili na oktober, da bi lahko potekal na ulici in da ga ne bi doletelo morebitno ponovno zaprtje zaradi covida-19.