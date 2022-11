Svoboda tudi za avstralskega ekonomista, svetovalca Aung San Su Či

Vojaška hunta v Burmi je včeraj v okviru pomilostitve skoraj 6000 zapornikov izpustila tudi avstralskega ekonomista Seana Turnella, ki je bil svetovalec odstavljene burmanske voditeljice Aung San Su Či, japonskega dokumentarista Toruja Kuboto ter nekdanjo britansko veleposlanico Vicky Bowman.

To so tudi trije najbolj znani tuji državljani, ki jih je hunta zaprla po prevzemu oblasti med vojaškim udarom februarja lani. Kot so poročale tuje agencije, je vojaška oblast, ki je s pomilostitvami ob včerajšnjem državnem prazniku poskušala narediti nekaj vtisa v mednarodnem prostoru, sporočila, da bodo vse tri deportirali iz države, kdaj natanko se bo to zgodilo, pa niso navedli.

Seana Turnella so aretirali nekaj dni po vojaškem udaru, v katerem so zaprli tudi civilne voditelje države, med njimi Aung San Su Či, katere gospodarski svetovalec je bil. Septembra so oba obsodili na tri leta zapora zaradi kršenja zakona o uradni tajnosti. Aung San Su Či so medtem na več sojenjih obsodili že na več kot 20 let zapora.

Sojenje Turnellu je bilo zaprto za avstralske konzularne uradnike in medije, skupine za človekove pravice pa so ga zavrnile kot »prevaro«. K njegovi izpustitvi so ves čas pozivali tudi družinski člani, saj naj bi imel raka; še posebej so bili zaskrbljeni med pandemijo. Turnell je sicer častni profesor ekonomije na avstralski Univerzi Macquarie, nekdanji uslužbenec avstralske centralne banke in direktor raziskav na burmanskem inštitutu za razvoj.

Japonskega dokumentarista Kuboto so julija lani prijeli med snemanjem protivladnega protesta, oktobra pa so ga obsodili na deset let zapora zaradi upora in kršenja zakona o telekomunikacijah. Vicky Bowman, ki je bila britanska veleposlanica v Burmi med letoma 2002 in 2006, pa so prijeli avgusta lani in jo obsodili na leto zapora zaradi kršenja imigracijskega zakona, saj naj bi z burmanskim soprogom živela na naslovu, ki ni bil naveden v vizumu. Na enako kazen so obsodili tudi njenega moža, znanega burmanskega umetnika Htein Lina, ki ga bodo zdaj prav tako izpustili.

Odkar je vojaška hunta zaradi domnevnih nepravilnosti na volitvah novembra 2020 strmoglavila izvoljene oblasti, se je država znašla v globoki politični in gospodarski krizi ter spirali nasilja. V protestih proti hunti je po podatkih burmanskih nevladnih organizacij umrlo več kot 2400 ljudi. Da bi zadušila nasprotovanje, je hunta priprla 16.000 ljudi, poleg predstavnikov nekdanjih oblasti še številne druge politike, novinarje, študente in tujce. Po podatkih Novinarjev brez meja je med njimi najmanj 68 novinarjev. Predstavnik Amnesty International v Avstraliji Tim O'Connor je včeraj opozoril, da pomilostitev tujcev ne sme odvrniti mednarodne pozornosti od brutalnosti burmanske vojaške hunte.