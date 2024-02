Tanja Skaza: pod njenim vodstvom so prihodki desetkrat višji

Tanja Skaza, solastnica podjetja Skaza in ustanoviteljica Inštituta Skaza, je vizionarska voditeljica, kar dokazujejo številne nagrade, ki jih je prejela na svoji poslovni poti. Eno od najnovejših priznanj je prejela na svetovnem kongresu podjetnikov za svoj prispevek k razvoju ženskih podjetnic v osrednji in JV Evropi. Pod njenim vodstvom je podjetje Skaza podeseterilo svoje prihodke, kar priča o njeni odločnosti in sposobnosti vodenja. Z željo po delitvi znanja je ustanovila Inštitut Skaza, ki si prizadeva okrepiti lastnike, vodje in direktorje podjetij ter poudariti vrednost njihovih zaposlenih. Temeljno poslanstvo inštituta je krepiti veščine vodenja timov in graditi močno organizacijsko kulturo, saj verjame, »da uspešna podjetja temeljijo na odlično usklajenih ekipah, ne le na vrhunskih posameznikih.«

Naročnik oglasne vsebine je Plastika Skaza