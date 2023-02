Tisti dnevi v letu, ko kraljujejo maske, šeme, krofi in miške

Bliža se čas pustnih karnevalov, sprevodov, parad in drugih dogodkov, na katerih bodo maškare poskusile odgnati zimo in v deželo priklicati pomlad. Med bolj znanimi in tradicionalnimi karnevali pri nas so ptujsko kurentovanje, sprevod v Cerknici, na katerem blesti coprnica Uršula, in cerkljanska laufarija. Bodo pa pustovanja še v celi vrsti drugih manjših in večjih krajev po vsej državi.

Ptujsko kurentovanje

Na Ptuju že kmalu po martinovem začnejo pogledovati proti obdobju, ko se na ulice zgrnejo kurenti in od vsepovsod odmevajo njihovi zvonci. Mesto živi za pustni čas in temu primerno mu posvetijo veliko časa in energije. Prvi dogodki so se zvrstili že na začetku februarja, vzdušje pa se bo stopnjevalo vse do pustne sobote in nato do zaključka v torek, 22. februarja.

Letos se bo etnografske povorke udeležilo približno 1800 nastopajočih iz petih držav – Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Makedonije in Italije. Predstavilo se bo 73 skupin iz različnih društev.

Sprevod našemljenih meščanov, ki bo v soboto, 18. februarja, z začetkom ob 11. uri, ima dolgo zgodovino, prvič so ga priredili leta 1873, in je živ dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje mesta Ptuj. V nedeljo bo ob 13. uri krenila na pot mednarodna karnevalska povorka, med katero ptujske ulice in trge preplavi več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov, ki bodo, kot so organizatorji zapisali v vabilu, pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in sedanjosti. Sledila bo zabava s Karneval bendom. Kurentovanja si ni mogoče zamisliti brez tradicionalnih jedi, saj je pustni čas praznik kulinaričnih pregreh. Krofi, flancati, miške, kurentova juha, kurentov krožnik …

Na pustni torek, ko bodo pokopali pusta, bo opoldne vse v mestu odložilo delo in se pridružilo zabavi. Urbano pustovanje, kot so ga opisali, se bo začelo ob 12. uri.

Kurenti so najbolj znan in razširjen tradicionalni pustni lik. FOTO: Črt Piksi/Delo

V Cerknici vse podrejeno Uršuli

Letošnje pustovanje v Cerknici so posvetili zmaju, najbolj veličastni živali daleč naokoli. Tako veličastna je, da ga imajo tudi veličastne Butale v svojem veličastnem grbu. S pridevniki organizatorji pustovanja na tem koncu Slovenije res ne skoparijo.

»In če so v bližnji in daljni okolici zmajem sekali glave, jih hranili z apnom ter jih na tak ali drugačen način skušali odgnati, je zmaj v Butalah vendarle našel zavetje, kjer se dobro počuti, se zabava z obiskovalci in drugimi pravljičnimi liki ter se vsako leto znova na karnevalu pokaže v vsej svoji veličini. Poleg tega pa je tudi izjemen vir trajnostne energije, saj je njegov ogenj relativno poceni – tudi to ni kar tako in tudi zaradi tega je pri nas tako spoštovan,« so zapisali v vabilu na cerkniški karneval.

Dogodki se bodo vrstili od torka, 14. februarja. V soboto zvečer vabijo na pustno rajanje, veliki pustni sprevod z vsemi priljubljenimi in znanimi liki, gostujočimi maskami in ogromnimi figurami pa bo v nedeljo točno okrog 12.23. Po karnevalu bo, kot so napovedali organizatorji, rajanje z Modrijani v središču Butal. Na pepelnično sredo bodo popoldne pokopali pusta na »najstarejši premikajoči se pustni ulični predstavi na Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem«.

Butalci prevzemajo oblast od župana in žaganje Babe. FOTO: Jure Eržen/Delo

Laufarji že pripravljajo bot

Prvi laufar se na cerkljanskih ulicah pojavi prvo nedeljo po novem letu. Nato počasi ob nedeljah kapljajo še drugi. V nasprotju s ptujskimi kurenti med letom tradicionalnih cerkljanskih šem zunaj ni mogoče videti. Na Cerkljanskem je med pustno soboto in torkom čas, ko za veliko ljudi nastopi »dopust«. S pokopom pusta je pač kar nekaj dela. Cerkljanska laufarija je od nekdaj potekala po nenapisanih pravilih, ki so se z ustnim izročilom prenašala iz roda v rod. »Družina« šteje 25 likov, posebnost so njihova naličja oziroma larfe, izrezljane iz lipovega lesa.

Pustni program je vsako leto tradicionalen, spreminjajo se le podrobnosti. Na pustno soboto bo ob 16.30 pustovanje za najmlajše, zvečer pa vabijo na ples v maskah z ansamblom Banovšek. V nedeljo popoldne bo sprevod laufarske družine, ob 15. uri bodo prebrali obtožnico pustu.

V nedeljo na trgu ponovno obsodijo pusta na smrt z botom – drvarskim kladivom. Pust je v Cerknem namreč kriv za vse slabosti in nerodnosti, ki so se zgodile v bližnji in daljni okolici, a brez njega bi bilo življenje vsaj med januarjem in pepelnično sredo precej bolj dolgočasno.

Priprave na pustovanje v štabu cerkljanskih laufarjev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V Ljubljani bo bruhal zmaj

Pustovanje v glavnem mestu se običajno začne v petek s pustno zabavo in drugimi dogodki za najmlajše. Tradicionalni pustni Zmajev karneval bo v soboto, najlepše oziroma najbolj domiselne maske bodo nagradili. V sprevodu bodo tudi značilne etnološke maske različnih slovenskih pokrajin iz poganskega ljudskega izročila.

Osrednja tema karnevala so zadnja leta pravljični junaki. Priprave se začnejo že oktobra, ko Lutkovno gledališče Ljubljana pripravi delavnice za mentorje iz vrtcev in šol (letos se jih je udeležilo več kot sedemdeset), ti pa nato z otroki izdelajo skupinske maske za karneval.

Tradicionalna istrska povorka

Na Obalo se bodo po dveh letih zatišja na veselje mnogih letos spet vrnile pustne maske. Na pustno soboto bodo preganjale zimo na pustovanju, ki bo dopoldne namenjeno najmlajšim. Ob 11. uri bo na koprske ulice krenila 13. istrska pustna povorka.

Obiskovalcem se bodo predstavili pustni vozovi, etnografske maske in pustne skupine. V sprevodu bo skupno 23 skupin. Pestro bo tudi na pustni tržnici na Mandraču in na trgu pri stavbi nekdanje uprave za pomorstvo. Lokalni ponudniki bodo poskrbeli za slastne slane in sladke dobrote.

Pustno rajanje med drugim pripravljajo še v Mariboru, Kranju, na Bledu, v Celju, Kotljah, Ribnici in Kobaridu.