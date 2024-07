Trumpov podpredsedniški kandidat je senator iz Ohia J.D.Vance

V senci neuspelega atentata na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa se je sinoči v Milwaukeeju začela republikanska nacionalna konvencija. Uradna potrditev Trumpovega imenovanja že prej ni bila negotova, po sobotnem streljanju nanj v pensilvanskem Butlerju pa se republikanci še bolj zgrinjajo okoli očeta gibanja Naredimo Ameriko spet veliko! V skladu s tem je Trump za svojega podpredsednika razglasil senatorja iz Ohia J.D. Vancea, 39-letnega avtorja knjige »Hillbilly Elegy«. To bi lahko morda prevedli z žalostinko kmetavzarjev, tistih, ki so jih demokrati odrivali kot obžalovanja vredne.

J.D. Vance je v svoji knjigi iz leta 2016 ostro kritiziral socialno politiko do najrevnejših predelov ZDA, ki ni spodbujala dela in tradicionalnih ameriških vrednot kot družbeni vzpon s pridnostjo in iznajdljivostjo. Kot takšen je mladi senator idol neštetih Trumpovih privržencev, tudi tistih, ki verjamejo, da se mora velesila zahoda bolj ubadati sama s seboj in ne toliko s svetom.

Nekdanji marinec J.D. Vance je tudi avtor knjige Žalostinka kmetavzarjev. FOTO: Gaelen Morse/Reuters

Vance je leta 2016 tudi ostro kritiziral Trumpa in med drugim tvitnil: »Boj bog, kakšen idiot!« Trumpov sin Don mlajši pa je nekdanjega marinca, ki se je po državni univerzi Ohia šolal na elitni univerzi Yale ter pred uspešno senatorsko kampanjo nadaljeval s poslovno kariero, razglasil za pravega in lojalnega prijatelja. Politik iz pogosto zapostavljenega ameriškega osrčja naj bi pomagal pridobiti nekatere nihajoče zvezne države, pa čeprav je vprašanje, ali bo znal privabiti tudi bolj sredinske volivce. Res pa je v zadnjem času veliko nastopal v demokratom naklonjenih medijih kot televizijska postaja CNN in po mnenju privržencu dobro odgovarjal na za njihove predstave pristranska vprašanja.

Ena od nihajočih zveznih držav je tudi Wisconsin, kjer v Milwaukeeju ta teden poteka republikanska nacionalna konvencija. Na njej še vedno močno odmeva sobotni poskus atentata na Trumpa pod streli že pokojnega dvajsetletnega Thomasa Matthewa Crooksa, zaradi katerega je ta čas v ameriški javnosti slišati nenavadno veliko govoric o spravi. »Politika ne sme nikoli postati bojno polje ali, Bog ne daj, morilsko polje,« je demokratski predsednik Joe Biden iz ovalne pisarne pozval Američane.

Demokratski predsednik in še vedno ponovni predsedniški kandidat Joe Biden poziva k ameriški spravi. FOTO: Erin Schaff Via Reuters

Govor o spravi pa moti dejstvo, da je sam nedavno donatorje svoje stranke pozival, naj Trumpa postavijo v tarčo, nekdanji republikanski predsednik pa tudi sicer možnost sprave vidi šele po končanju vseh primerov »lova na čarovnice« proti sebi. Med drugim je omenil »prevaro o 6. januarju 2021« in »lažne trditve ženske, ki je še nikoli nisem srečal«, če odšteje fotografijo v vrsti z njenim možem v bližini. Gre za porno zvezdnici Stormy Daniels, za molk katere je med predvolilno kampanjo 2016 plačal visoko vsoto in ga je newyorška porota že obsodila zaradi vplivanja na volitve.

Manhattanski sodnik je po razsodbi ustavnega sodišča o predsedniških pristojnostih prestavil določitev kazni. Trump je na prvi dan konvencije zabeležil še eno pomembno zmago v demokratski »pravni vojni« proti sebi. Floridska sodnica Aileen Cannon je zavrnila tožbo posebnega tožilca Jacka Smitha zaradi zadrževanja zaupnih dokumentov v svojem Mar-a-Lagu.

Arhivska fotografija atentatorja na Trumpa Thomasa Matthewa Crooksa. FOTO: Handout Afp

Po sobotnem poskusu atentata v pensilvanskem Butlerju, med katerim se je Trump za las rešil smrti ali hujših poškodb, republikanci predstavniškega doma napovedujejo preiskave o tem, kako so lahko agentje tajnih služb in policije spregledali strelca na strehi le slabih 120 metrov od predvolilnega zborovanja.

