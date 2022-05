Trenutek, na katerega čaka vsa Slovenija

Te dni so južna pobočja zahodnih Karavank nad Jesenicami spet odeta v belo narcisno preprogo in med občudovalci je zavladala prava narcisomanija. Družbena omrežja so že slab mesec polna vprašanj, ali bele narcise (Narcissus poeticus) na Golici že cvetijo, zdaj so jih zamenjale objave navdušencev, ki so se že podali na obvezen vsakoletni majski izlet na Golico in objavili množico fotografij in selfijev iz narcisnega raja.

Kmetje travnikov spomladi ne kosijo in na njih ne pasejo. FOTO:Tomaž Branc

Če smo natančni, do popolnega vrhunca na najvišji ravni manjka še kakšen dan, mogoče dva, tri. Narcise so namreč zdaj v polnem razcvetu na nižjih legah, na travnikih okoli vasic Plavški Rovt in Planina pod Golico, medtem ko so na strmejših pobočjih 1835 metrov visoke Golice še v popkih. Predsednico Turističnega društva Golica Katjo Medja smo vprašali, kdaj bo torej nastopil tisti pravi vrhunec, na katerega čaka, kot je videti, vsa Slovenija. »Zelo hitro se cvetenje premika proti vrhu Golice, iz dneva v dan je belina višje proti vrhu. Kot kaže, bo vrh dosegla prav ta konec tedna, torej jutri ali pojutrišnjem. Potem bodo cvetele zagotovo do konca maja in še morda do sredine junija,« pove.

Številne obiskovalce prosijo za medsebojno strpnost in predvsem spoštovanje do narcis, pravi predsednica Turističnega društva Golica Katja Medja. FOTO: Aleš Košir

Med zadnjim vikendom je bilo ob vznožju gore ogromno ljudi in prav toliko jih pričakujejo tudi ob lepem vremenu v prihajajočem in še v naslednjih dveh koncih tedna. Pri tem v društvu prosijo vse obiskovalce za medsebojno strpnost in predvsem spoštovanje do narcis. »Večina ljudi se zaveda, da so zaščitene, in zelo pazijo, da jih ne pohodijo. Se pa seveda najdejo tudi takšni, ki jim je bolj pomembna fotografija ali selfi med narcisami in opozoril ne upoštevajo. Mi nadzirati ne moremo in ne smemo, ves čas pa opozarjamo, naj se držijo poti, naj cvetlic ne trgajo in naj se ne uležejo mednje zaradi fotografiranja, saj pri tem pomečkajo posamezne cvetove,« pravi Katja Medja.

Zasluge imajo

tudi kmetje

Prav zaradi izjemnega zanimanja, ki je v vasicah pod Golico, kjer ni dovolj prostora za parkiranje, vsakega maja prišleki med domačini povzročilo precej nezadovoljstva, zato so se letos na jeseniški občini že drugo leto zapored odločili, da ob majskih koncih tedna, ko narcise najbolj cvetijo, zaprejo cesto za avtomobile in omogočijo javni prevoz. Tako so se znebili avtomobilske pločevine in obiskovalcem omogočili veliko lepše doživetje.

Te dni se bela preproga narcis premika proti vrhu Golice. FOTO:Td Golica

V času največjega razcveta narcis obiskovalci svoj avto lahko pustijo na parkirišču pred stavbo občine Jesenice, nato jih avtobus vsako polno uro, ob konicah pa tudi na pol ure, brezplačno pripelje do Planine pod Golico in do Javorniškega Rovta. Letos bo tako še ta konec tedna (21. in 22. maja) in še naslednjega, 28. in 29. maja.

Narcisam domačini pravijo ključavnice. FOTO: Blaž Račič

Da narcise vsako leto tako lepo in množično cvetijo, imajo poleg ugodne geografske lege veliko zaslug tudi sami kmetje oziroma lastniki zemljišč. Ti se v okviru projekta Ohranimo narcise zavežejo, da bodo za travnike skrbeli narcisam prijazno, občina pa jim izplača nadomestilo za izpad dohodka. V projekt, ki traja letos peto leto, je vključenih že 35 lastnikov s skupaj 41 hektari zemljišč. Kmetje so se odpovedali spomladanski paši, saj drobnica poje narcise in uniči čebulice, prav tako so se zavezali, da spomladi nikoli ne kosijo, saj se seme iz narcis posuši in usuje šele po cvetenju.