Tudi na Hrvaškem tujci v hribe v opankah in mokasinih ter brez vode

Z nespametnimi in neodgovornimi obiskovalci gora se ne soočajo le slovenski gorski reševalci, pač pa imajo precej dela z njimi tudi njihovi hrvaški kolegi. Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) na družbenih omrežjih pogosto objavlja opozorila in poskuša pohodnike »spraviti k pameti«, a kljub opozorilom še vedno pogosto rešujejo neprimerno opremljene obiskovalce.

Na praznični četrtek so objavili pripetljaj s pobočij Sv. Ilije na polotoku Pelješac. Sv. Ilija je 961 metrov visok hrib, poti do vrha so lahke in označene, a če so »turisti« obuti v opanke in mokasine ter na vrhuncu poletne vročine s seboj ne vzamejo vode, je tudi lahka pot lahko zelo nevarna.

Kot so zapisali člani HGSS, so nekaj pred 15. uro popoldne dobili klic na pomoč. Na pomoč je četverici tujih pohodnikov odhitelo 13 članov gorske reševalne službe. Eden od pohodnikov je zaradi poškodb potreboval helikopterski prevoz, druge so gorski reševalci peš pospremili k vznožju.

Pohodniki so bili obuti povsem neprimerno ter dehidrirani, zato so poklicali na urgentno številko. Na HGSS so zato znova opozorili vse obiskovalce hrvaških hribov, naj se na pohod odpravijo samo ustrezno opremljeni, v dobri psihofizični kondiciji ter z dovolj tekočine v nahrbtniku in polno baterijo mobilnega telefona.

Na družbenem omrežju facebook so tuje obiskovalce pozvali, naj se v gore odpravijo odgovorno, in hudomušno namignili na tako imenovane instagram pohodnike: »Dragi turisti, naj vaš hashtag ne bo #MountainRescue. Primerno se oblecite in obujte! Ostanite varni in uživajte v pohodu.«

Podobno kot pri nas so se nekateri tudi na Hrvaškem zavzeli, da bi morali neodgovornim tujcem, ki jih zaradi njihove nespameti rešujejo gorski reševalci, izdati visok račun za stroške reševanja.

Glede na statistične podatke so članice in člani HGSS leta 2022 opravili približno 800 intervencij, od tega je bilo 500 klasičnih reševalnih akcij ter približno 250 iskalnih akcij.