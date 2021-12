TV namigi: Pajkova mreža, Bolečina in slava ter Počitnice

Sobota, 18. decembra

Dekle v pajkovi mreži: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Girl in the Spider's Web. Koprod., 2018. Režija: Fede Alvarez. Igrajo: Claire Foy, Beau Gadsdon, Sverrir Gudnason, Keith Stanfield, Sylvia Hoeks. Akc. film. 135 min.

Film je posnet po istoimenskem detektivskem romanu, ki je nadaljevanje uspešne trilogije Millennium žal že pokojnega švedskega pisatelja Stiega Larssona.

Frans Balder, nekdanji programer pri Nacionalni varnostni agenciji, najame Lisbeth, da bi ukradla računalniški program za dostop do kod za jedrsko orožje. Program namreč pomeni preveliko grožnjo za svet. Nato pa ji program ukrade skupina neusmiljenih plačancev in Lisbeth se mora spopasti s temačnim svetom podzemlja in švedskimi oblastmi.

Bolečina in slava: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dolor y gloria. Špa., 2019. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano. Drama. 120 min.

Predzadnji film španske legende Pedra Almodovarja je njegova najbolj avtobiografsko obarvana stvaritev. Mnogi kritiki in gledalci se strinjajo, da je to eden vrhuncev njegovega izjemno plodovitega opusa.

Strukturno je film sestavljen iz »serije srečanj« Salvadorja Malla, filmskega režiserja v jeseni svojega življenja. Nekatera srečanja se odvijajo v sedanjosti, drugih se spominja. Denimo otroštva v šestdesetih letih, ko je s starši v iskanju boljšega življenja odšel v vas v bližini Valencie. Ali pa prvega poželenja, svoje prve ljubezni v Madridu v osemdesetih, bolečine ob razhodu ...

Počitnice: Planet TV ob 19.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Holiday. ZDA, 2006. Režija: Nancy Meyers. Igrajo: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach. Rom. kom. 155 min.

Počitnice Foto Planet Tv

Angležinja Iris in ameriška lepotica Amanda sta vsaka posebej pravkar prestali še eno mučno ljubezensko izkušnjo. Ko se spoznata na spletu, sta obe odločeni, da si bosta v času božičnih praznikov privoščili nepozabno avanturo.

Iris se bo za dva tedna preselila v Amandino hišo v Los Angelesu, Amanda pa bo praznike preživela v Irisini hiši v Angliji. Medtem ko ob prihodu v tujo deželo obe doživita manjši kulturni šok, se hitro zapleteta z očarljivima moškima.