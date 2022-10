TV naimigi: Jeklene dame, Nemogoče in Z kot Zachariah

Sobota, 1. oktobra

Jeklene dame: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Teräsleidit. Fin., 2020. Režija: Pamela Tola. Igrajo: Leena Uotila, Seela Sella, Saara Pakkasvirta, Heikki Nousiainen. Kom. 100 min.

Inkeri, 75-letnica, je med prepirom po nesreči s ponvijo udarila svojega moža in ga ubila. Zato pobegne, poleg pa pritegne še svoji sestri, Raili in Sylvi. Potovanje po Finski se spreobrne v pravo pustolovščino, polno podjetnih dejanj, daljnih, a živih spominov in grešnega plesanja v klubih na podeželju. Končno se druščina znajde pred Inkerijino univerzo iz mladosti. Inkeri naleti na Eina, svojo gorečo ljubezen iz študentskih let, kar jo spomni na mladostne sanje mlade revolucionarke, ki se jim je morala odpovedati zaradi patriarhalnega zakona, v katerega je stopila kmalu zatem. Inkeri se še enkrat znajde pred odločitvijo ...

Nemogoče: Pop TV ob 20.00

VIKEND - Impossible - Nemogoče Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Impossible. Koprod, 2012. Režija: J.A. Bayona. Igrajo: Naomi Wa- tts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast. Pust. film. 130 min.

Maria (Naomi Watts) in Henry (Ewan McGregor) z otroki preživljata počitnice na Tajskem. 26. decembra jih med sproščanjem ob hotelskem bazenu preseneti cunami in popolnoma uniči obalo, družinske člane, ki se borijo za življenje, pa loči. Resnična tragedija, osupljivi posnetki katastrofe in prepričljiva igra so dovolj, da je film vreden ogleda, čeprav so mu po pravici očitali, da je kljub toliko azijskim žrtvam za osrednje like izbral zahodnjaške turiste. Se pa v stranskih vlogah in med statisti pojavi veliko domačinov, ki so v resnici doživeli in preživeli cunami.

Z kot Zachariah: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Z for Zachariah. ZDA, 2015. Režija: Craig Zobel. Igrajo: Chiwetel Ejiofor, Margot Robbie, Chris Pine. ZF triler. 105 min.

V napetem ZF trilerju je središče katerega je mlada Ann, ena od zadnjih preživelih po strašni jedrski katastrofi apokaliptičnih razsežnosti, ki je prizadela Zemljo in z nje izbrisala skoraj vse človeštvo. Ko zadnji trije preživeli dojamejo, da so prepuščeni sami sebi, se v iskanju upanja in rešitve pred večno samoto znajdejo v ljubezenskem trikotniku.