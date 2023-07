TV namiga: Bitka za električni tok in Zeleni planet

Četrtek, 13. julija

Bitka za električni tok (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Current War. Koprod., 2017. Režija: Alfonso Gomez-Rejon. Igrajo: Benedict Cumberbatch, Oliver Powell, Katherine Waterston, Nancy Crane, Liza Ross. Bio. film. 110 min.

Spektakularna zgodovinska drama z vrhunsko igralsko zasedbo, postavljena v čas razvoja sistemov za prenos električne energije, opisuje bitko za prevlado med dvema titanoma, ki je za vedno spremenila tok zgodovine.

Ogrodje filma je neusmiljeno tekmovanje vsestranskega izumitelja Edisona in poslovneža Georgea Westinghousa okoli tega, čigav električni sistem bo z elektriko oskrboval sodobni svet. Zgodba spremlja Thomasa Edisona, ki vztraja pri svojem enosmernem toku in ga poskuša vsem pomanjkljivostim navkljub vpeljati na Manhattan. Toda načrt gre po zlu, saj se pojavi genialni emigrant iz Evrope, Srb Nikola Tesla, s svojim izmeničnim tokom, ki ga finančno podpira Westinghouse. Boj med njima je surov, še posebej Edison je pripravljen prestopiti vse meje poštene igre za dosego svojega cilja.

Zeleni planet: Vodni svetovi: TV SLO 2 ob 20.05

Green Planet. Koprod., 2022. 2/5. Režija: Peter Bassett. Dok. serija. 60 min.

Zeleni planet: Vodni svetovi. Foto TVS

Rastline si na vse kriplje prizadevajo za hrano, svetlobo, razmnoževanje in razkropitev potomstva. V seriji sta predstavljeni več kot dve desetletji novih odkritij, kar omogoča prvi poglobljeni prikaz doslej neopaženega, medsebojno povezanega sveta.

Vodne rastline so ustvarile nekaj najlepših in najnenavadnejših okolij na Zemlji. Nekatere so oborožene z nevarnim orožjem, s katerim bijejo neusmiljene bitke za prostor. Druge se s kotaljenjem rešujejo pred živalskimi sovražniki. Kjer jim primanjkuje hranil, se spremenijo v lovce na živali, ki nastavljajo pasti in znajo celo šteti, da si zagotovijo uspeh.