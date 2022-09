TV namiga: Masaryk in Ogroženi

Četrtek, 15. septembra

Masaryk: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Masaryk. Češ., 2016. Režija: Julius Sevcík. Igrajo: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldrich Kaiser, Arly Jover, Jirí Vyorálek. Bio. film. 115 min.

Biografski film prikazuje del življenja diplomata in zunanjega ministra Jana Masaryka (1886–1948), enega od sinov bolj znanega Tomáša Masaryka, ki je bil politik, državnik, filozof in sociolog, v zgodovino zapisan kot prvi predsednik Češkoslovaške.

Dogajanje je postavljeno v obdobje od 1937 do 1939, ko je Jan Masaryk po očetovi smrti postal češkoslovaški ambasador v Veliki Britaniji.Češkoslovaška se spopada z agresijo nacistične Nemčije in Masaryk skuša prepričati Veliko Britanijo, da bi pomagala njegovi domovini, vendar je podpisan münchenski sporazum, s katerim Sudeti pripadejo Nemčiji ...

Ogroženi: HBO ob 21.40

Endangered. ZDA, 2022. Režija: Heidi Ewing, Rachel Grady. Dok. film. 90 min.

Ogroženi Foto HBO

Dokumentarec prikazuje leto dni v življenjih štirih novinarjev, ki živijo in delajo v demokratičnih državah, kjer je svoboda tiska zgodovinsko veljala za »dano«. Vendar ko se po spletu širijo napačne informacije in svetovni voditelji predrzno črnijo tisk, nezaupanje v tradicionalne medije narašča, novinarji pa se vse pogosteje soočajo s situacijami, ki so sicer bolj pogoste na vojnih območjih ali v avtokratskih državah.

V filmu predstavijo novinarko iz Brazilije, novinarja iz Velike Britanije, fotografinjo iz Mehike in ameriškega fotoreporterja.