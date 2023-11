TV namiga: mojster groze in mojster vožnje

Petek, 24. novembra

Jaz sem Alfred Hitchcock (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

I Am Alfred Hitchcock. Kan., 2021. Režija: Joel Ashton McCarthy. Dok. film. 90 min.

Oče trilerja pravijo Alfredu Hitchcocku – eden najbolj občudovanih režiserjev je enako uspešno mučil gledalce kot svoje sodelavce. Prve z napetostjo na velikem platnu, druge s svojim neprimernim vedenjem. Dokumentarec se z množico arhivskih posnetkov in skozi oči sodobnih kritikov, igralcev in režiserjev kronološko sprehodi po veličastni in včasih kontroverzni karieri mojstrskega režiserja in pokaže, kako močno je vplival na sodobno kinematografijo.

Pri tem ne more mimo Hitchcockovega pojavljanja v svojih filmih, njegovih svetlolask (od Kim Novak, Tippi Hedren, Ingrid Bergman pa do Janet Leigh In Grace Kelly), kultnih prizorov iz Psiha in Ptičev ter njegove Alme, ki mu je vseskozi stala ob strani. Ne le kot njegova žena, ampak tudi kot sodelavka.

Voznik: TV SLO 1 ob 23.15

The Driver. ZDA, 1978. Režija: Walter Hill. Igrajo: Ryan O'Neal, Bruce Dern, Isabelle Adjani, Ronee Blakley, Matt Clark. Akc. triler. 90 min.

Ryan O'Neal je Voznik. Foto TVS

Ryan O'Neil igra najboljšega voznika, kar jih vozi po nočnih cestah Los Angelesa. Voznik, čigar osebnega imena ne spoznamo, svojim strankam služi za pobeg s krajev zločina. Njegova vožnja je prebrisana in predrzna, elegantna in nezmotljiva. On je uglajen in diskreten, zbran in discipliniran. Policija ga nikdar ne ulovi in svoje stranke vedno pripelje na varno. Sam pa ni povsem na varnem. Detektiv si je zadal, da ga bo uničil. Voznik se po pomoč zateče k Igralki – stari znanki, ki Detektiva zapelje v svojo igro.

Nikoli boljši Ryan O’Neil, Bruce Dern in Isabelle Adjani zaigrajo v kultnem, minimalističnem, kot haiku izčiščenem trilerju, ki je imel izjemen vpliv na prihodnost žanrskega filma. Velja za vrhunec filmske stilizacije v70. letih in je eden od največjih vzorov režiserja Quentina Tarantina.