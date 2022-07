TV namiga: Štiri minute na sobo in Ogenj znanosti

Sreda, 27. julija

Štiri minute na sobo: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ouistreham. Fr., 2021. Režija: Emmanuel Carrère. Igrajo: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Louise Pociecka, Steve Papagiannis. Drama. 110 min.

Marianne Winckler, priznana pisateljica se odpravi na sever Francije, da bi preučila razmere prekarnih delavcev, v njenem primeru čistilk. Ne da bi razkrila svojo pravo identiteto, se prijavi za čistilko pri skupini žensk čistilk. V tej vlogi čisto od blizu spozna vso bedo prekarnega dela; finančno nestabilnost in socialno prezrtost. A hkrati se zbliža z novimi sodelavkami, živahnimi in žilavimi ženskami, ki druga drugi pomagajo in skupaj premagujejo neprepoznavnost, prezrtost in manjvrednost.

Film je nastal po neliterarni knjigi, ki jo je leta 2010 objavila francoska preiskovalna novinarka Florence Aubenas.

Ogenj znanosti: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2019. Režija: Marko Cafnik. Dok. odd. 30 min.

Ogenj znanosti Foto Tv Slo

Zakaj družba potrebuje znanost in kakšen je danes njen pomen, bodo vprašanja, na katera bodo odgovarjali prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS, prof. dr. Igor Muševič, vodja Odseka za fiziko trdne snovi IJS, in dr. Kristina Žagar Soderžnik z Odseka za nanostrukturne materiale IJS.

Sogovornike poleg predanosti znanosti in raziskovalnemu delu druži tudi umetnost. Izvedeli bomo, zakaj so se odločili za delo na znanstvenem področju, kaj jim pomeni raziskovalno delo, kako je s financiranjem in tudi, kako uspešni smo pri povezovanju z gospodarstvom. Je vloga znanstvenikov tudi ta, da ogenj znanosti prenesejo prihodnjim rodovom?