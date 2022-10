TV namigi: Varuhi demokracije, Prihod in Tednik

Ponedeljek, 10. oktobra

Varuhi demokracije: TV SLO 2 ob 19.00

Im Fadenkreuz der Machthaber: Angriff auf die Zivilgesellschaft. Nem., 2021. Režija: Sebastian Weis. Dok. odd. 55 min.

Kjer vladajo populisti in avtokrati, se šibijo državljanske svoboščine. Aktivisti so pogosto tarča napadov in aretacij, nevladniki ostanejo brez financiranja. Ali živimo v času globalnega frontalnega napada na civilno družbo? V zadnjih letih je bilo sprejetih več kot šestdeset zakonov, ki otežujejo ali onemogočajo delo nevladnim organizacijam. Razlogi zanje so različni, imajo pa skupni imenovalec: ohranjanje politične moči in ekonomskih interesov. Ne le diktature, tudi demokracije čedalje bolj omejujejo svobodo kritičnih posameznikov in organizacij.

Avtorji dokumentarne oddaje raziščejo dogajanja v družbah Indije, Rusije in Poljske.

Prihod: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Arrival. ZDA, 2016. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien. ZF film. 135 min.

Prihod Foto Pro Plus

Ko na Zemlji pristane več skrivnostnih vesoljskih plovil, polkovnik Weber zbere elitno skupino strokovnjakov, ki vključuje jezikoslovko Louise Banks in fizika Iana Donnellyja, da bi z Nezemljani navezali stik in izvedeli za njihove namene. Človeštvo je na robu svetovne vojne, Louise in ekipa pa bijejo bitko s časom, da bi našli odgovore. Louise se odloči za tvegan korak, ki bi lahko ogrozil ne le njeno življenje, temveč sam obstoj človeštva.

Znanstvena fantastika za tiste, ki med filmom radi zaposlijo svoje sive celice, se lahko pohvali tudi z odlično igro Amy Adams.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Peleti za peči Foto Tv Slo

Začela se je kurilna sezona, ki so jo mnogi zaradi izjemno visokih cen nekaterih energentov pričakali s strahom. Močno so se podražili tudi peleti, ki so veljali za cenejši energent. Kaj bo storila država?

Na tisoče zaposlenih v trgovini je na robu preživetja. Večini morajo doplačevati razliko do minimalne plače, medtem pa trgovine beležijo velike dobičke. Zaposleni so zagrozili s stavko.

Franci in Polona živita, ker jima je nekdo s svojim organom podaril novo življenje: srce in jetra. Slovenska transplantacijska medicina je že desetletja med najbolj uspešnimi na svetu.